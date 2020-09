El PSG-Marsella fue un campo de batalla en Francia

Cinco rojas en el Clásico

Neymar fue uno de cinco jugadores expulsados en tiempo de reposición ayer en la victoria de Marsella sobre su acérrimo rival París Saint Germain por primera vez en nueve años.

El astro brasileño del PSG recibió roja directa en el triunfo de Marsella de 1-0 tras un altercado con el defensa central Álvaro González. Neymar fue expulsado después de que la repetición mostrara que lanzó un golpe hacia la cabeza del español.

Mientras abandonaba la cancha, Neymar dijo a los árbitros que había recibido un insulto racial.

“Es una ofensa seria si ese es el caso, pero no lo creo”, declaró el técnico del Marsella, el portugués André Villas-Boas. “Lo que vimos, lo que se detectó, es que (Ángel) Di María escupió (contra González)”.

En una aparente referencia a González, Neymar luego tuiteó que “lo único que me arrepiento es no haber golpeado el rostro de este idiota”.

“Neymar me dijo que se trató de un insulto racista. yo no escuché nada en la cancha”, indicó el timonel del PSG, Thomas Tuchel. “El racismo en la vida, en todos los aspectos, en el deporte, no debería existir”.

Un partido tenso

Florian Thauvin anotó a los 31 minutos de un tenso partido en que se mostraron más de un decena de tarjetas amarillas y el cual terminó en medio del caos con golpes y patadas intercambiadas entre ambos conjuntos.

Fue la primera victoria del Marsella sobre el PSG desde un triunfo de 3-0 en casa en noviembre de 2011.

PSG sumó tres derrotas en fila por 1-0, incluyendo la final de la Liga de Campeones contra el Bayern el 23 de agosto y un descalabro en su visita al recién ascendido Lens el jueves.— AP