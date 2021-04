El Real Madrid, líder tras batir otra vez al Barcelona

Un ejercicio de resistencia proporcionó el triunfo en el clásico al Real Madrid (2-1), que marca un cambio de tendencia en la puja por la Liga de España, que domina provisionalmente el conjunto de Zinedine Zidane a la espera de la visita del Atlético Madrid al Betis en Sevilla.

El conjunto blanco, que eleva a trece el registro de partidos sin perder en la competición, con once victorias y dos empates, salió reforzado del duelo ante el Barcelona, que tuvo el empate a última hora con un disparo al larguero, y que se marchó derrotado después de diecinueve encuentros sin caer.

Dos trayectorias, la del Barcelona y la del Real Madrid, que reanimaron la puja por un título que arde en el tramo final.

El Real Madrid, que se postula como aspirante, deja a su rival dañado, al que ya le ganó los dos clásicos de esta temporada y tres seguidos, y en esta ocasión, sin estrellas, jugando desde los 70 con varios suplentes. El equipo de Zinedine Zidane se maneja a su antojo en los duelos contra el Barcelona. Es su bestia negra.

Tras el clásico, en un solo punto quedan los tres primeros de la tabla a falta del compromiso del Atlético, que puede elevar a tres la renta contra su vecino y cuatro respecto del Barcelona. Al domingo, saldrán con 66 unidades Real y Atlético (los blancos arriba por gol average). No se puede andar con más drama.

El duelo fue intenso, condicionado por una fuerte tormenta que atizó a los jugadores. La velocidad de Vinicius puso en evidencia a los visitantes y en dos zarpazos, un gol de Karim Benzema y una falta ejecutada por Toni Kroos, el Real cimentó su ventaja. Pudo marcar el tercero. Sentenciar el partido antes de sufrir.

Mingueza estrechó las distancias en la segunda parte y dio más emociones. Hubo ocasiones para los dos lados. Para redondear y para empatar. El Real resistió y el Barcelona no acertó. Giro a la tendencia.

Y es que no hace muchos meses, el Madrid y el Barca se veían en una Siberia futbolística con Atlético jugando como una sinfonía perfecta. Pero el fútbol tiene atajos y el Real amanecerá como líder.

“Es muy importante. Siempre ganar un clásico es especial, es bonito y tal como está la clasificación muy apretada, ahí todos peleando por ganar la liga, es muy importante”, dijo el zaguero merengue Nacho Fernández. Del otro lado, Sergi Busquets dijo: “Es una lástima no poder conseguir aunque sea un empate, que al final era bueno para nosotros contra el Real Madrid”.

Por primera ocasión desde la campaña de 2007-2008, el Madrid ha vencido al Barcelona en los dos partidos del torneo local (3-1 en la primera vuelta) y por primera ocasión desde 1978 tiene hilvanados tres triunfos.

Benzema llegó a siete jornadas con goles para unirse al holandés Ruud van Nistelrroy (2007), al portugués Cristiano Ronaldo (cuatro veces) y al galés Gareth Bale (2018) como los únicos madridistas en este siglo con ese logro.

Para Messi fue el séptimo clásico en fila que se va sin marcar. Se dirá que otra vez no pesó el argentino en un partido clave. Pero no lo permitió el Real y no tuvo él mismo una propia forma de hacerlo, por más que lo intente.— EFE y AP