El regreso del "Chicharito" una posibilidad que no descarta Martino

El 'Tata' Martino no descarta el regreso del "Chicharito" a la Selección pues aseguró que "todos son tomados en cuenta".

MÉXICO.— Javier "Chicharito" Hernández tiene una "velita" de esperanza para volver a ser llamado a la Selección Nacional, pero primero se lo debe de ganar. Gerardo Martino advirtió que ningún futbolista mexicano, o que aspire a serlo, está fuera del equipo, pero tiempo al tiempo.

"Tanto Javier como el resto de los futbolistas, son todos a tener en cuenta. Hay un rendimiento y es lo que se toma en cuenta. No hay ningún jugador que sea mexicano o que tenga la posibilidad de ser llamado, que no tenga las posibilidades de venir" detalló el DT del Tri.

Espera hayan aprendido de los errores

El 'Tata' espera que el equipo mexicano deje atrás las actitudes que le hicieron perder la calma contra Gales: "Lo que me preocupó contra Gales, fue que las circunstancias alteraron nuestra forma de juego, y no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que ocasionó el árbitro, cortes del juego, las peleas, todo eso motivó que no se tuviera continuidad y para toda selección que quiere jugar como nosotros".

Finaliza el partido en el Cardiff City 🏟 .



¡A trabajar duro para reponernos en el próximo partido ante 🇨🇷! 👊🏻 🇲🇽

El marcador final es presentado por @adidasMX:#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/iFPNmoQTdc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2021

El mantener la calma, no calentarse, es algo que ya se habló en el grupo: "Todas las distracciones que no tengan que ver con el juego, nos alejan del funcionamiento del equipo. Nos instalaremos en superar al rival y no habrá nada que nos aleje de eso".

Para el juego ante Costa Rica, a celebrarse en Austria, el 'Tata' adelantó que ni Henry Martín ni Alan Pulido podrán jugar, así que la alineación volverá a padecer de un "9" natural. "

📄 | NOTA



¡A ganar! 👊🏻

Gerardo Martino atendió a la prensa previo al duelo de mañana en 🇦🇹 ante 🇨🇷. ⚽️ 🇲🇽



Aquí sus palabras. 🗣 https://t.co/lwvGKZngcF#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/xJVbGjS6YQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2021

También podría interesarte: "Carlos Vela no tiene cabida en la Selección": 'Tata' Martino