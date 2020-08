El rey de España buscará su proeza

El Madrid quiere darle la vuelta a la serie de octavos

El Real Madrid necesita apelar a su mística del más ganador de Europa. Más hoy, cuando no es favorito.

El campeón de España se ve las caras hoy con el subcampeón de Inglaterra, el Manchester City, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Cuando Jim Morrissey escribió “There is a Light that Never Goes Out” en 1985, seguro que no lo hizo pensando en el fútbol, pero su mensaje, de esperanza y de no rendirse, sirve de inspiración para un Real Madrid que visita el Estadio Etihad con la misión de remontar el 2-1 de la ida ante el City de Pep Guardiola.

La canción del grupo de Manchester “The Smiths” relata un romance que o no ha existido o se ha roto de alguna manera (“Morir a tu lado sería una forma maravillosa de morir”).

Un idilio que bien podría ser el del Real Madrid y la Liga de Campeones, una unión que en el pasado reciente fue gloriosa, pero que atraviesa un momento de duda tras la abrupta eliminación del curso pasado goleado por el Ajax en el Bernabéu y en la cuerda floja en el presente obligado a remontar.

El 2-1 de la ida permite al City sentirse favorito en una gran noche europea.

Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en Europa.

“Hemos intentado hablar mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer para ganarles. Es en lo que nos hemos concentrados en las últimas dos semanas”, aseguró Guardiola.

CR7, contra la pared

Juventus, con Cristiano Ronaldo como su gran comandante, intentará remontar un 1-0 en contra, cuando hoy reciba al Olympique de Lyon en el partido de vuelta.

Juventus intentará que siga encendida la esperanza de lograr el doblete en esta temporada, pero deberá tener mucho cuidado de no recibir un gol que los ponga contra la pared.