El rincón del maloso

Hace algunas semanas, en este mismo espacio publicamos una pieza en la que se habló de Russell Wilson, el quarterback campeón del Super Bowl con Seattle, como mi favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la temporada.

Bueno, las cosas han cambiado. Y es que Lamar Jackson, a quien incluí en mi lista de favoritos al “MVP”, pero no como primer lugar, ha tenido un desempeño histórico en sus últimos partidos, siendo líder y figura de un equipo de Baltimore que llega a la Semana 13 con siete victorias consecutivas.

Los Cuervos lideran su división y lucen como un serio candidato al título de la Conferencia Americana. El 3 de noviembre pasado, Jackson y compañía les propinaron a los Patriotas su única derrota de la campaña. El pasador egresado de Louisville lanzó un touchdown y corrió para dos anotaciones más. Una semana después, ante Cincinnati, Lamar tuvo un rating de pasador perfecto (158.3).

Pero eso no es todo. En las fechas siguientes, el ganador del Trofeo Heisman derrotó a los Texanos de Deshaun Watson y luego a los Carneros, monarcas de la NFC. Lamar Jackson es lo que en los videojuegos se conoce como un “cheat code”. Es “hacer trampa”. Tenerlo en tu equipo es contar con una ventaja que puede resultar injusta. Si bien no tiene el brazo de Aaron Rodgers, el mariscal de campo de Baltimore es preciso y no comete equivocaciones.

Y lo que hace con las piernas no se veía desde que Michael Vick se convirtió en el Más Valioso al frente de los Halcones de Atlanta.

Tanto “Mike” como Lamar entran en la categoría de jugadores que enamoran, de esos que te hacen aficionado al fútbol americano. El primero tuvo una carrera corta, complicada y llena de polémica. El segundo parece estar siguiendo mejores pasos y aún se encuentra en su segundo año como profesional. Ojalá pueda mantenerse alejado de las lesiones porque es un deleite verle jugar.