El rival de Djokovic sería Kecmanovic, si se le permite jugar

Novak Djokovic ya sabe que se enfrentará a su compatriota serbio Miomir Kecmanovic en primera ronda para defender su título del Abierto de Australia, si se le permite jugar.

El estado de su visa dominó la atención hasta el momento en que se celebró el sorteo ayer para determinar los cuadros individuales del primer torneo del Grand Slam de 2022. Y seguía haciéndolo después.

El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, seguía valorando la posibilidad de deportar al campeón del Abierto de Australia, que no está vacunado contra el Covid-19.

Así que Djokovic continuaba en el limbo.

La visa del número uno del escalafón mundial fue cancelada a su llegada a Melbourne la semana pasada cuando se cuestionó su exención a la obligatoriedad de estar vacunado, pero después ganó una batalla legal por cuestiones de procedimiento y consiguió quedarse en el país.

Hawke sopesa el asunto desde que el lunes un juez restituyó la visa de Djokovic.

El serbio, de 34 años, ha estado tratando de centrar su atención en la cancha en los cuatro días que han pasado desde que salió del hotel para migrantes donde estuvo retenido por las autoridades migratorias. A media tarde, realizó su cuarto entrenamiento de la semana en el Rod Laver Arena.

Si finalmente puede quedarse, el camino de Djokovic para conquistar su 21er. major, con el que batiría un récord en el tenis masculino, podría significar un choque en cuartos de final con Matteo Berrettini, número 7 del mundo, y una posible semifinal contra Rafael Nadal o Alexander Zverev, tercer preclasificado, ambos en la parte baja de su mitad del cuadro.

En el lado femenino, la número uno de la WTA, Ash Barty, y la campeona Naomi Osaka, terminaron en el mismo lado del cuadro, lo que supone que las dos mejores jugadoras del torneo podrían verse las caras en un juego de cuarta ronda con sabor a final.

Naomi, que llegó a ser número uno del mundo, ha perdido puestos en el escalafón por su falta de partidos en 2021 y aparece en el lugar 13 de la clasificación.

Caso abierto

La estricta política de Australia hacia los visitantes que no están vacunados contra el Covid-19 no ha cambiado, dijo el primer ministro, mientras el gobierno se acercaba a una decisión sobre la deportación de Djokovic.

El primer ministro, Scott Morrison, afirmó que la política australiana de vacunación contra el coronavirus no ha cambiado desde que hace un mes se abrieron las fronteras para los viajes sin cuarentena. Los no residentes deben demostrar que recibieron dos dosis o “proporcionar pruebas aceptables de que no pueden vacunarse por motivos médicos”, señaló.

“Esta es la política y, por supuesto, esperamos que las autoridades apliquen la política”, agregó.

Djokovic no está vacunado. Su argumento para solicitar la dispensa se basó en la evidencia de que fue diagnosticado con Covid-19 en Serbia el mes pasado y ha superado la enfermedad.

Además, el tenista ha reconocido que su declaración para viajar a Australia contenía información incorrecta sobre el tema.

Hawke ha estado sopesando el asunto de la deportación del tenista desde que un juez restituyó su visa el lunes.

Morrison no quiso dar indicios sobre el tiempo que podría demorarse la decisión y Novak Djokovic, quien se ha proclamado campeón en Melbourne Park en nueve ocasiones.— AP

