El sacrificio que hacen los Leones en medio de las adversidades

Exponerse entre el Covid frente a muchos mánagers

Recibimos del doctor Pedro César Góngora Navarrete, aficionado al béisbol, un texto que, en su parte central, expresa los siguientes puntos sobre los Leones.

No cabe duda que todos sentimos la urgencia de integrar lo disperso y de unir esfuerzos para que la interdependencia se haga solidaridad y ésta pueda transformarse en fraternidad. Estoy seguro que comenzamos el fomento de una cultura, entre ustedes los beisbolistas y nosotros los aficionados, solidaria y de reconciliación.

Los campesinos, los obreros, todos los hombres en especial los beisbolistas y los profesionistas somos herederos de una estirpe, que a fuerza de trabajo y perseverancia sabe alcanzar las metas que nos proponemos.

Hoy empiezan para ustedes como beisbolistas y nosotros como aficionados, días de sufrimiento. Pero no debemos olvidar que para saber amar es necesario aprender a sufrir. Y ustedes aman su trabajo. Señores jugadores y directivos de los Leones de Yucatán: quiero pedirles perdón, si en algo ofendí alguno. A lo mejor es una frustración de no haber sido nunca un buen deportista.

El que salta un metro mira a quien salta cinco centímetros y dice: “vaya salto más ridículo”. ¿Por qué nos enredamos en tales acusaciones? Por conveniencia. Mientras veo tus debilidades no tengo qué pensar en las mías. Mientras observe tu saltito, no tengo que ser sincero en cuanto al mío. Soy como el hombre que fue al siquiatra llevando una tortuga en la cabeza y una tira de tocino colgándole en cada oreja y le dijo: “Vengo a consultarle acerca de mi hermano. Yo creo que no está bien”. Es la estrategia universal de la impunidad, Incluso los niños la usan. Si logro que papá se enfade más contra mi hermano que contra mí. Me libraré. Por lo tanto acuso. Comparo antes de admitir mis faltas, busco faltas en otros. La manera más fácil de justificar los errores de mi casa es hallar peores en la de mi prójimo.

Tengo que reconocer que nos han dado grandes satisfacciones y el béisbol tiene un encanto único. Si se gana, ganamos todos, y si pierden, pierde el equipo. Por eso tenemos tantos mánagers de tribuna y por eso también tienen que acostumbrarse a oír tantas opiniones, que aunque parezcan malas, son con la mejor intención.

Pero sin olvidar que oír se refiere al ejercicio de los sentidos de la audición. Escuchar requiere más que oír, o sea, la persona tiene que prestar atención al asunto y sentir las palabras.

Durante la crisis del Covid-19, los profesionales de salud, voluntarios y los recepcionistas, ofrecieron apoyo emocional y espiritual a muchos hombres y mujeres y a la sociedad en general, a través de la escucha activa y empática. Y por eso no deben olvidar que ustedes son parte de la curación de muchas personas, que aun exponiéndose a contagiarse van a los juegos, pero también los aficionados van para apoyar a sus adorados Leones, y la manera positiva sobre cómo actuar, pues les sugiero que sigan la estrategia de Jesús: “Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente”. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme’”.

La industria cinematográfica de Hollywood tiene la finalidad de producir películas que magneticen la atención de las personas. Aunque el principal interés sea generar ganancias, la diseminación de conceptos para influenciar a la sociedad también es parte de los objetivos. Los productores de películas están lejos de ser ingenuos, y poseen una visión muy clara de la visión del mundo que quieren transmitir.

Hay un creencia boba de que el pecado está en nuestras acciones. Cristo mismo dijo que va más allá de eso: está en las intenciones. Por lo tanto, alguien puede pensar que alcanza solo con tener siempre buenas intenciones. Pero Santiago deja bien claro que no actuar también es pecado. Solo tener buenas intenciones no sirve de nada. “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17).

Y por eso dice el gran psicólogo Víctor Frankl . “La preocupación principal del hombre no es obtener placer o evitar el dolor, sino ver un significado en su vida

Hagan como San Pablo, permitan ser usados para lo que realmente permanece, no pierdan ese foco, todos podemos dejar un legado a quienes están y vendrán después de nosotros en la travesía llamada vida.