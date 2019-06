El selectivo que detonó la pelea entre D’Alessio y los clavadistas

MÉXICO.— Los múltiples videos en que clavadistas como Paola Espinosa e Iván García se quejan de acoso y los mensajes en redes sociales de Ernesto D’Alessio, presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, a estos atletas, tienen un origen: un selectivo de clavados, que se realizó en León a principios de junio.

El selectivo, llamado Control Técnico Interno por la Federación Mexicana de Natación (FMN), fue diseñado como uno de los aspectos que contaría para delinear a los seleccionados que asistirían a los Juegos Panamericanos de Lima y los Mundiales de Natación de Gwangju.

Los otros aspectos que contarían, según los criterios de la FMN, fueron disciplina, trayectoria y resultados en otras competencias.

El primero, cuando el selectivo se decidió realizarlo a puerta cerrada, lo que impidió que prensa e incluso padres de los mismos atletas pudieran presenciar la competencia.

Mientras que el segundo fue cuando se publicaron los resultados que dieron por beneficiados a Paola Espinosa, Iván García, Yahel Castillo y Juan Celaya, clavadistas que son representados por Claudia Ruiz, quien también alterna funciones como directora del departamento de la FMN.

En 1 metro @paolaespinosaof quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participo en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor? @yahel_castillo

Ninguno de esos cuatro clavadistas dominaron en todas las pruebas que participaron y, algunos, como Espinosa y García, ni siquiera participaron en algunas pruebas en las que fueron seleccionados.

Las dudas sobre la transparencia del selectivo y claridad sobre los procesos para conformar la selección molestaron a clavadistas perjudicados, como Carolina Mendoza, Jahir Ocampo y Rommel Pacheco, quienes fueron relegados de los Panamericanos y sólo convocados para algunas pruebas secundarias en los Mundiales.

Con todo respeto @yahel_castillo pero en el proceso clasificatoria que llevó a cabo en León a puerta cerrada, en los tres metros @Rommel_Pacheco quedó en 1er, Juan en 4to y tu en 5to lugar. No se en donde cabe que Rommel no se ganó su lugar a JP. https://t.co/6OBOYcOrcj

Algunos se quejaron en redes sociales, mientras que otros prefirieron no hablar por temor a represalias de la federación, que encabeza Kiril Todorov, quien dijo públicamente que las quejas podrían afectarlos ante la Federación Internacional de Natación (FINA), el máximo órgano rector de las disciplinas acuáticas en el mundo.

Ante las quejas y críticas abiertas de los clavadistas perjudicados, D’Alessio criticó en redes sociales la poca claridad de los criterios del selectivo de la FMN.

Al principio no encontró réplica, pero cuando la diputada morenista y excoordinadora de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, empezó a cuestionar los criterios del proceso selectivo, los clavadistas beneficiados comenzaron a salir al paso.

Castillo, primero, defendió su elección justificando que “habían otros atletas con el derecho a representar al país”; luego, lo respaldó Espinosa, quien sostuvo que era atacada en redes sociales al igual que a su hija y que los comentarios de los diputados incitaban a que la atacaran. Por último García publicó un video en el que presumía su medalla olímpica conseguida en Londres 2012 y en el que pedía que se detuvieran los comentarios de los diputados porque atacaban a su familia.

Ni Clouthier ni D’Alessio faltaron al respeto a ninguno de los deportistas.

El martes por la tarde, la FMN emitió una carta a la FINA en la que denunciaba injerencia gubernamental en la federación, por parte de D’Alessio, mientras que el diputado invitó a Espinosa y compañía a una reunión para escuchar su versión de los hechos. Aunque, subrayó, sin la presencia de federativos.

Luego de la serie de tuits que intercambiaron el clavadista Yahel Castillo y el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D’Alessio, una nueva “discusión” se desató en redes sociales.

Ahora los protagonistas fueron la clavadista Paola Espinosa y el mismo D’Alessio.

El intercambio de opiniones se inició luego de que Espinosa publicara un video en el que etiquetó a Tatiana Clouthier y al mismo D’Alessio, en el que pedía que detuvieran sus comentarios, porque incitaban a que la agredieran.

“ Yo me gané mi lugar (en Juegos Panamericanos y Mundiales), no sólo con una puntuación de esta temporada, sino también del de la temporada pasada”, dijo Espinosa, quien, fue seleccionada en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, pero ni siquiera compitió en esa prueba en el selectivo de León.

. @Ernestodalessio @tatclouthier Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp

“Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú, gana México”, dijo D’Alessio.