El siempre polémico VAR

El videoarbitraje da de qué hablar en la Liga MX

El videoarbitraje fue concebido como una herramienta que ayudaría a los arbitros a zanjar las polémicas y que el fútbol fuera más justo.

Hablando de justicia, puede ser que esté ayudando, pero la polémica, sea como sea, nunca se acabará.

El sábado por la noche el famoso VAR le quitó un pénalti al América. En la repetición en cámara lenta y a cámara normal, se ve cómo Andrés Mosquera derriba con una barrida al atacante colombiano Roger Martínez, haciendo que el nazareno Roberto García Orozco marque de inmediato un penal más claro que el agua… hasta que fue revisado.

La decisión fue echada para atrás y finalmente el partido quedó empatado 0-0.

Como se mencionó al principió de este texto, la polémica continúa y en este caso no sabemos qué tan justo haya sido echar para atrás esta decisión.

Un día después, en Ciudad Universitaria, volvió a aparecer para echar para atrás la marcación de un pénalti.

Esta vez hubo menos polémica. Fue una “mano” en el área que primero golpeó en la cabeza del defensor de los Pumas de la UNAM.

Menos polémica, pues acá sí había argumentos para dar reversa.

¿Habrá algún momento en el que todos estén de acuerdo? Casi imposible. Así es la esencia del fútbol.

¿Otra vez, Tomás?

Tomás Boy es un imán para las sobremesas de fútbol. Genio y figura, dirán algunos, “tribunero”, otros.

Tomás encaró al delantero tigre Andre Pierre Gignac, quien cayó en el garlito y fue amonestado. “Soy el número uno”, dijo y señaló el polémico pastor del Rebaño en la victoria por la mínima de las Chivas ante el actual campeón de la Liga MX.

Boy hizo historia con los Tigres durante su estancia como jugador en el balompié mexicano. Tenía el récord de más goles anotados con los felinos (104)… tenía, pues Gignac está a uno del 105.

Y así, el hasta hace unos meses analista de Fútbol Picante soltó una andanada de golpes después del partido.

“Él me puede rebasar en goles, pero de calidad a calidad es otra cosa”, dijo Boy a una cadena de televisión. “Gignac vino a reclamarme no sé qué cosa, yo fui víctima de una provocación, solamente me enganché y no debo hacer eso, pero yo fui provocado, el árbitro como no me regreso a mi área técnica me expulsa”.

Mientras son peras o manzanas, el francés se empapó del pasado y sacó a relucir una publicación de Boy enfundado en una playera de Rayados y la siguiente declaración: “Yo no soy tigre, soy Tomás Boy y soy rayado”. Gignac incluyó en la publicación algo de su cosecha: “Yo sí soy tigre y mi objetivo es intentar ser buen ejemplo. Buenas noches raza”.

Boy tiene un doctorado en buscar la polémica. En donde se para lo hace, acaparando reflectores y en muchos casos quitándoselos a su equipo. Y no es malo, porque las Chivas lo que menos necesitan ahora es presión mediática. Esa que la tenga su entrenador y si juegan —y ganan— como el domingo, todavía mucho mejor.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ