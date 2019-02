El sueño de Vera sigue

El lanzador yucateco, bien en las prácticas

Eduardo Vera Hernández va subiendo en el proceso que espera lo lleve hacia la tierra prometida. Y vaya que los pasos que está dando son enormes.

Ayer el joven serpentinero yucateco lanzó ante bateadores por primera vez en la pretemporada de los Piratas de Pittsburgh. Un día sumamente intenso en “Pirate City”, en donde los bucaneros están sentando las bases para algo grande camino a la campaña 2019 de las Ligas Mayores.

“Hoy tiré ante bateadores por primera vez. Les lancé a cuatro, a Marte, Díaz, Moran y Osuna. Ponché a dos y dos batearon rodados. Creo que todo fue bien”, comentó el lanzador yucateco.

La actuación de Vera Hernández en la loma no lo fue todo en la larga jornada en Bradenton. Eduardo, de 24 años de edad, fue visto por el piloto Clint Hurdle y lo que dijo el mánager del equipo dejó al yucateco contento, pero decidido a ser mejor.

“Pues me dijeron que me veo muy bien que siga así y los coaches se vieron muy entusiastas con mi actuación”, nos contó Eduardo desde “Pirate city”. Opiniones muy importantes porque lo que Vera Hernández necesita es sentirse bien. Más porque el camino es largo y será tan complicado como pocos pueden imaginar.

El mánager Hurdle incluso lo felicitó tras esa labor valiosa ante los ojos de la plana mayor de los dirigentes.

Estuvo suelto, tratando de no presionarse. “Usé todos mis pitcheos, el cambio y el slider fueron lo mejor de hoy, yo diría”, resaltó.

Antes de subir a la loma, igual hubo trabajo extra diamante. “Igual tuve una reunión con el gerente general y Hurdle esta mañana. Me dijeron que es complicado que haga el equipo desde el inicio, es probable que empiece en AAA, pero bueno ya veremos qué pasa”, dijo Eduardo.

Era algo totalmente esperado. El mundillo en “Pirate city” es sumamente competitivo y hay mucho talento.

“Yo seguiré haciendo las cosas como las he hecho siempre. Y trabajar y trabajar es algo que siempre he acostumbrado a hacer”. Así, Vera sabe lo que viene y eso no le amedrenta para nada.

Ya lo de ayer le dejó puntos muy razonables para sentirse bien en esta dura lucha para aspirar a llegar al buque grande. Sus pitcheos ante bateadores de Grandes Ligas le gustaron y también agradaron al alto mando filibustero.

“Vamos bien… Vamos bien”, dijo.

Pues con lo que nos contó, evidentemente que va bien.

Optimismo grande para el que podría ser el primer yucateco que lance en Grandes Ligas. El sueño allá va.— GASPAR SILVEIRA MALAVER