El sueño sigue intacto

Khaled Amador nació con la bola pegada a los pies

Khaled Amador Bastarrachea es futbolista desde que tiene uso de razón. Y su historia ha llegado, por ahora, a un título de goleo en Tercera División que le deja gratas satisfacciones y también importantes enseñanzas.

El joven delantero de Cantera Venados fue reconocido entre los máximos artilleros de la Zona Sureste de la división menor del balompié profesional. Con 16 goles en 20 partidos, terminó empatado en la cima con Edson Cibrián, de Deportivo Chetumal, al declararse oficialmente concluida la campaña de Tercera tras 20 partidos.

Una media de un gol cada 111 minutos presentó Khaled, quien, ahora con sus 19 años de edad, también es un estudiante de la carrera de Derecho. Y, como apunta en la entrevista, en las aulas, “aunque nunca he sido el mejor estudiante, nunca he reprobado una materia”.

Pasa lo mismo en su idilio con el balón. “Siempre me he preocupado por hacer mi mayor esfuerzo para alcanzar las metas. Nunca dejo de entrenar, y disfruto mucho lo que hago”.

Ha merecido la pena el sacrificio. Y para hablar de lo vivido, en primer lugar pone a alguien que resultó ser el guía que todo niño requiere para su proceso. Él ese crédito a su abuelo, Carlos Alfonso Bastarrachea Hernández, por sobre todas las cosas, y reconoce, sincerándose, que fue el trabajo de equipo el que abrió la brecha para alcanzar ese título de goleo con la filial de los Venados FC Yucatán en el ahora eliminado Ascenso MX.

Lo explica muy claro: “Mi abuelo me llevaba al campo de fútbol para entrenar. Me decía cómo patear la pelota, cómo recibirla... Me enseñó todo para que pudiera entrar en algún equipo. Y comencé en la Escuela Modelo a los cinco años”.

Fue el inicio de su aventura. Ganó campeonatos y subcampeonatos de goleo, títulos de equipo, fue seleccionado de Yucatán para eventos nacionales y recorrió varios estados en diversos torneos.

Y ahora que es campeón de goleo en la Zona Sureste, lo primero que hace es darle crédito a su equipo. “El equipo es clave para brillar, un jugador no puede sobresalir sin un equipo que lo respalde, así estemos hablando del mismo Messi y Cristiano”, reconoce el ariete.

“Siempre he sido agradecido con el equipo y cuerpo técnico porque sin ellos no hubiera marcado los goles ni recibido ningún premio. Aunque para mí, lo más importante es ganar la Liga con mis compañeros”, señaló.

Khaled se encontraba en un buen paso en la campaña de Tercera. Y su papel hizo que entrenara con el primer equipo de los astados “y escuché que digan cosas buenas de mí”, señala.

Pero el parón por el coronavirus detuvo todo y Cantera no clasificó a la liguilla. Además, en la contingencia se anunció la desaparición del Ascenso, naciendo la Liga de Desarrollo.

El proyecto en sí a él no le parece del todo mal, “pero creo que los métodos utilizados no fueron los correctos. De un día para otro quitaron el ascenso y los veteranos que estaban jugando y los jóvenes menores de 23 años que estaban en la liga se quedaron sin trabajo y algunos tienen familia”.

En lo particular, Khaled afirma está centrado en el equipo de Tercera. “Si me quedo en el equipo, si es que vamos a la otra liga, eso lo veremos. Mi mente está en que con Cantera podamos ser campeones de Tercera”.

Lo aprendido en la vida y en la cancha quiere que le rinda frutos. Porque el andar ha sido largo y nada fácil.

Khaled estuvo en el equipo de Alto Rendimiento hasta los 16 años y debutó en Tercera con Newells, que se desbarató poco después. “Me fui a probar con Cantera y no quedé. Entonces me fui con la Uady a Cadetes y Liga Premier y después volví a una prueba a Cantera y ahora sí me quedé”.

Curiosamente, cuando nos describió su perfil para esta entrevista, puso en sus datos que es “delantero y contención”. Y eso también tiene su historia.

Los visores de los Venados lo reclutaron como medio de contención. Pero el técnico de Tercera, Miguel Salcedo, y los otros integrantes del equipo fueron trabajando en él aprovechando su virtud como hombre de ataque. Y ahora ya está cristalizado como monarca de goleo.

“Es un muchacho de muchas cualidades, muy bueno en la delantera, pero además es un jugador que crea opciones. A nosotros llegó como contención, pero aquí vimos lo valioso que es arriba. Lo demostró metiendo goles y no solo esperando balones arriba”, comentó.

Y eso, afirma Salcedo, un exdelantero que llegó a Primera División, “es algo muy motivante porque, aunque no clasificamos, el que uno de nuestros muchachos haya sido campeón de goleo demuestra que algo se está haciendo muy bien”.

Khaled quiere seguir escribiendo su historia en la cancha, sorteando obstáculos como siempre. Así lo tuvo como intención primaria su abuelo Carlos Adolfo cuando lo llevó a las canchas siendo un crío que apenas corría y conocía el mundo.

“Lo que he logrado se lo debo a él, nunca me ha dejado solo, siempre ha estado para apoyarme, en lo deportivo y en la vida, como en lo educativo. No pienso defraudarle en nada porque se merece que lo que venga sea muy positiva”, dijo.

Tiene una huella a seguir. Como hombre de cancha o en los despachos.— GASPAR SILVEIRA MALAVER