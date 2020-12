El superabuelo del béisbol: Eddie Robinson cumple 100 años

Quizás no haya un jugador que haya visto tanto béisbol como Eddie Robinson.

El expelotero de Grandes Ligas, quien cumplirá 100 años el próximo martes, jugó para siete equipos y trabajó en la gerencia de casi una docena de clubes como scout, director de Ligas Menores o gerente general durante una carrera de 65 años.

Nacido en Paris, Texas, el 15 de diciembre de 1920, Robinson llegó a las Ligas Mayores con los Indios de Cleveland en 1942. Se ausentó durante las siguientes tres temporadas mientras servía con las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que sufrió daños en los nervios de un pie que casi le ponen fin a su carrera como jugador.

Robinson jugó junto a Jackie Robinson y Larry Doby, los primeros dos negros en la historia de Grandes Ligas. Estaba activo como jugador cuando el número de Babe Ruth fue retirado, era el gerente general de los Bravos cuando Hank Aaron rompió el récord de Ruth y estuvo en las gradas cuando Mark McGwire conectó su jonrón 62 en 1998.

Su carrera en el béisbol comenzó cuando estaba vigente la cláusula de reserva y se convirtió en ejecutivo con la llegada de la agencia libre. Disputó cuatro Juegos de Estrellas y eligió en el draft amateur a peloteros como Reggie Jackson, Vida Blue y Dale Murphy, tres inmortales del béisbol.

Robinson ha visto y hecho casi todo lo que se puede hacer en el deporte, y aún lo apasiona. Con regularidad, sintoniza los juegos de los Rangers de Texas, de quienes fue gerente de 1972 a 1982.

Debutó en 1942, consiguiendo un hit en ocho turnos con los Indios a los 21 años. Pero debido a que se unió a la guerra, no volvería a las Grandes Ligas hasta 1946. Su primer jonrón fue el 20 de septiembre ante su antiguo compañero de la Marina Fred Hutchinson, de los Tigres de Detroit.

“Me acababan de llamar de las Ligas Menores. Pensé que podía pegarle jonrón a Hutchinson, pero no estaba seguro. Le batee uno en League Park en Cleveland. League Park tenía una cerca corta en el jardín derecho, pero era alta. Tenías que batear la pelota muy alto para sacarla del parque. Me topé con una de las curva de Freddie y se fue. Fue un placer conseguir mi primer jonrón”.

El último jonrón de Robinson llegó en 1957, 15 años después de su debut y después de haber jugado en todos los clubes de la Liga Americana, excepto en los Medias Rojas. Una vez más, fue contra los Tigres, que habían liberado a Robinson a principios de mes. Entonces, cuando llegó al plato como emergente en la novena entrada el 28 de mayo, había algo de orgullo en él.

“Los Tigres me habían dejado en libertad y Cleveland me había fichado. Poco después de que me firmaron fuimos a Detroit. Batee como emergente y ganamos el juego 4-3 luego. Lo recuerdo vívidamente”.

No sabía que sería el último en ese momento. Poco después lo liberaron los Indios y firmó con los Orioles como jugador-couch y también no tardó en quedar fuera. “Debería haberlos colgado (los spaics) un año antes, pero quería jugar un año más. Necesitaba el dinero. No ganábamos mucho dinero cuando jugaba”.

Ganar la Serie Mundial con los Indios

Robinson jugó un papel importante en los Indios de 1948, el último año en que el equipo ganó una Serie Mundial. Aunque no se llevó bien con el mánager Lou Boudreau esa temporada, conectó 16 jonrones y jugó 134 partidos como primera base.

Fue una temporada tensa para el club. Estaban en una feroz carrera de cuatro equipos por el banderín de la Liga Americana y terminaron la temporada regular empatados con los Medias Rojas, necesitando un desempate de un juego. En el Clásico de Otoño, demostró ser un miembro crucial del equipo. Se fue de 20-6 e impulsó la carrera que aseguró la Serie en el Juego 6 para empujar a Cleveland a ventaja de 4-1 sobre los Bravos.

“La carrera que impulsé resultó ser la ganadora de la Serie Mundial. Yo era feliz con eso. Hoy estoy feliz con eso. Realmente es algo para atesorar”, le cuenta a Michael Claire, en una extensa charla telefónica para esta entrevista con MLB.com.

Mientras jugaba con los Orioles de Baltimore de la Liga Internacional en 1946, Eddie bateó .318 y conectó 34 jonrones. Fue suficiente para ganarle el “MVP”, por delante de Jackie Robinson, de Montreal, y el futuro astro de los Yanquis, Bobby Brown.

“Me gustaba Jackie, sabía que tenía una gran habilidad y pensé que era una buena elección para lo que los Dodgers estaban tratando de hacer. Lo admiré por lo que hizo. No fue tan difícil para él en las Ligas Menores como lo fue el año siguiente en Brooklyn. Pero lo hizo y lo admiro mucho por lo que hizo”.

A pesar de todos los logros de Jackie, Eddie cree que hay una persona que queda fuera de la conversación: su compañero de equipo en Cleveland, Larry Doby.

“No creo que sea realmente justo la forma en que se recuerda a Larry Doby. Fue el primer jugador negro en la Liga Americana; llegó a la liga unos dos meses después que Robinson lo hizo en el 47. Rara vez oyes hablar de Doby. Es una ocurrencia tardía. Pasó por todas las humillaciones y todo, se quedó en hoteles separados, comió en lugares separados. Pero recibe poco crédito”.

Un robo diferente en la Serie Mundial de 1955

Hacia el final de la carrera de Robinson en las Grandes Ligas, se convirtió en un jugador más de los Yanquis de Casey Stengel, pero no se arrepintió de la falta de tiempo de juego. Le encantaba jugar para un club ganador y disfrutaba tomar el metro hasta el estadio desde su apartamento en Greenwich Village. Eso culminó con el segundo viaje de Robinson a la Serie Mundial, en 1955, cuando los Yanquis se enfrentaron a los Dodgers.

Mientras que Jackie ejecutaba el famoso robo de jom, hubo otro intento que tal vez nadie recuerde, excepto Eddie. El segunda base yanqui Billy Martin intentó lo mismo dos entradas antes que Jackie, pero no tuvo éxito.

“No recuerdo a Robinson robando jom, pero yo estaba bateando cuando Martin trató de hacerlo. Él pensó que estaba a salvo, pero no lo estaba. Me dijo: 'Fui quieto, ¿no es así, Eddie? No, estabas fuera. No deberías haber estado haciendo eso de todos modos”, le dijo Eddie.

El retiro del número de Babe Ruth

Apenas dos meses antes de la muerte de Ruth, los Yanquis retiraron el número de Babe durante una ceremonia en el Yankee Stadium el 13 de junio de 1948. Efectivamente, los Yanquis jugaban contra los Indios y Eddie estaba con Cleveland. Entonces, estaba en el dogaut cuando Ruth salió para su despedida ceremonial. “Le di el bate. Parecía que necesitaba ayuda física, y saqué un bate de la parrilla y se lo di. Lo usó como una especie de muleta. Cuando regresó, tomé el bate y le pedí que lo firmara”. Robinson guardó el madero autografiado durante más de 30 años y lo colgó en el restaurante que tenía en Baltimore. Finalmente, decidió venderlo, y llamó a Barry Halper, uno de los mayores coleccionistas de recuerdos del béisbol. “A mi esposa Bette le dije: 'Me pregunto ¿cuánto valdrá ese bate?’ No teníamos ni idea, y dije 'Bueno, voy a llamar a Halper y pedirle un precio que sé que no me dará, pero podría volver con un precio menor, darnos una idea de lo que vale’. Así que lo llamé. Le dije: 'Estoy pensando en vender ese bate de Ruth'. '¿Qué quieres por él?' Le dije: '10,000 dólares'. Él dijo: 'Te traeré el dinero mañana'. Y por última vez, creo que se vendió por ¡120,000!”

Hank Aaron rompe el récord de Ruth

Robinson no solo estaba presente cuando se retiró el número de Ruth, sino que también era el gerente general de los Bravos cuando Aaron rompió el récord de jonrones de Ruth en 1974. Pero había un problema. Aaron necesitaba solo dos jonrones para romper la marca y los Bravos abrieron la temporada como visitantes en Cincinnati. Robinson y el mánager de los Bravos, Eddie Mathews, querían que Aaron batiera el récord en casa, pero el comisionado Bowie Kuhn no quería que se quedara en la banca para comenzar el año. “Sabíamos que atraería grandes multitudes”, dijo Robinson, “pero el comisionado dijo: 'Tienes que interpretarlo. Tienes que jugar con él porque las reglas dicen que tienes que poner tu mejor equipo en el campo'. Bowie era así”.Aaron jugó dos de los tres partidos de la gira y a su regreso a casa lo hizo. “Maldita sea si no: conectó un jonrón en el primer juego en Atlanta”, dijo riendo.

Su eterna filosofía de exploración

Robinson participó en la contratación de muchas estrellas de renombre. Estaba en la oficina principal de los Atléticos cuando seleccionaron a Reggie Jackson y Vida Blue. Estaba con los Bravos cuando eligieron a Dale Murphy. Pero un tipo de jugador por el que se sintió atraído y que no era el más hábil, era un pítcher de nudillos. Dondequiera que iba, los buscaba. Firmó a Charlie Hough y le criticaron fuerte. “A los periódicos no les gustó. Pero resultó ser el principal ganador de todos los tiempos para los Rangers”.

La fuente de su suerte

Antes de colgar después de hablar durante casi una hora, Robinson quería dejar algo claro. “Lo único que no me preguntaste fue a qué atribuyo toda mi buena suerte. Esa es mi hermosa esposa, Bette. Me ha cuidado muy bien y todavía lo hace. Estoy muy orgulloso de ella”.

“Nos casamos cuando yo estaba con los Yanquis”.— Michael Clair, de MLB.com.