El ''Tata'' lanza dura crítica a ''Chicharito'', comentarista lo defiende

CIUDAD DE MÉXICO.- El técnico Gerardo "Tata" Martino se ha negado a convocar a la Selección Mexicana a Javier "Chicharito" Hernández, quien presuntamente atraviesa un muy mal momento futbolístico en el LA Galaxy.

No obstante, esta tarde, el técnico dirigió unas duras palabras al futbolista mexicano, a quien muchos recuerda con el mote de "ChichaDios", por los máximos goles que dio durante sus convocatorias dentro de la Selección.

"Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar", comentó Martino para ESPN.