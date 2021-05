El "Tata" Martino calla: no revelará por qué no convocó a "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, afirmó hoy martes que no ventilará los problemas que pueda tener con el delantero Javier "Chicharito" Hernández, que le impidieron convocarlo para Copa Oro 2021.

Fuera el goleador histórico

Como informó Grupo Megamedia, el "Tata" Martino dejó fuera de la convocatoria a Hernández, goleador histórico de la Selección mexicana, para la Liga de Naciones de Concacaf, a jugarse en junio; y para la Copa Oro 2021, que se disputará en julio en los Estados Unidos.

"Chicharito", jugador del Galaxy de los Ángeles, marcha como líder goleador de la Major League Soccer, de Estados Unidos, con siete anotaciones.

Martino explicó el porqué dejó fuera de la lista para ambas competencias a "Chicharito", al tiempo que dejó abierta la posibilidad de verlo con la camiseta de la Selección para futuras competencias.

"Javier no está en esta lista porque optamos por otros cuatro centros delanteros, pero eso no significa que no pueda ser convocado en otro momento", explicó.