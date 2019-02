El “Tata” Martino: Lo importante es portar la camiseta

MEXICO (Notimex).- El técnico de México, Gerardo “Tata” Martino, dijo que más allá de que un jugador sea llamado a una selección nacional, la motivación más importante es portar la camiseta.

En conferencia de medios, el sudamericano comentó que cuando el entrenador tiene que motivar a los jugadores se tiene un problema, ya que portar la camiseta de una selección es más que motivación.

El “Chicharito”

Esto en relación con la situación que vive el delantero internacional Javier “Chicharito” Hernández, quien se ha visto relegado de la representación nacional.

“Lo tenemos contemplado, pero dependerá de la condición en que esté. Deben estar convencidos de estar en el equipo”, señaló el técnico de la selección mexicana.

El “Tata” Martino externó que hasta el momento solo ha conversado con Carlos Vela y los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos. Pero eso no significa que tienen segura su convocatoria para la concentración de marzo venidero de cara a los partidos amistosos en Chile y Paraguay, apuntó.

Valoración

“Valoramos a los que juegan en ligas importantes, pero también a aquellos que tengan continuidad. Todavía no hablamos con los del exterior, no puedo hablar si Javier tienen desencanto o no, indudablemente para nosotros es un jugador que está muy considerado”, explicó.

El timonel argentino sostuvo que los jugadores que sean convocados para la próxima concentración serán aquellos que tengan continuidad, pero también los que tienen una jerarquía en el conjunto nacional.

Preocupación

“No puedo asegurar que los futbolistas que vengan en futuras concentraciones son futbolistas que estén jugando 90 minutos cada fin de semana”, expuso.

Martino agregó que su preocupación es el ritmo que puedan tener los jugadores militantes en Europa y desde luego la continuidad, pero serán tomados en consideración para las demás concentraciones antes de la Copa Oro en Estados Unidos.