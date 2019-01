El “Tata”, sin pretextos

Martino dijo que se reunirá con Miguel Herrera

Gerardo Martino sabe que no tiene pretextos con México, por lo que debe ponerse a trabajar “a la de ya”, pues vienen compromisos importantes en puerta.

“Nunca me he escudado en los pocos tiempos de trabajo que tiene un seleccionador, en estos seis meses tenemos una sola convocatoria de amistosos en marzo y luego tendremos una competencia oficial (Copa de Oro), realmente hay poco tiempo y no sabría decir cuánto es lo que nos pueda llevar tener un equipo al que uno mire y sepa a lo que juega, pero aspiro a que sea lo más pronto posible”, dijo Martino, “Espero tener en campo una selección que sea protagonista”.

El “Tata” Martino, primero durante su presentación y después en una entrevista con la cadena TDN —tienen los derechos del Tricolor— señaló que se reuniría con Miguel “Piojo” Herrera para intercambiar conceptos y posteriormente realizará visitas a cada equipo para ir familiarizándose con el entorno mexicano.

Martino, de 56 años, será el tercer entrenador argentino en dirigir a México y el primero desde que Ricardo La Volpe estuvo al frente entre 2002-2006. Los mexicanos también fueron dirigidos por César Luis Menotti entre 1991-1992.

“Mi compromiso es para trabajar con todo el esfuerzo para hacer una selección de México más grande”, declaró Martino en rueda de prensa. “México es una de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos años y que sistemáticamente accede a la segunda ronda. Eso marca un poco el progreso”.

Martino es el timonel con más alto perfil en hacerse cargo del equipo nacional desde que el sueco Sven-Goran Eriksson llegó previo al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Su experiencia en clubes y como seleccionador nacional nos da garantía del funcionamiento que buscamos para la selección”, dijo Yon De Luisa, presidente de la Federación Mexicana.— AP