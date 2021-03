El técnico de los Venados, molesto con los silbantes

El empate de la fecha ocho ante el campeón Tampico Madero dejó caras de frustración y sensaciones de todo tipo en el seno de los Venados.

Si bien es cierto que llegaron a siete partidos seguidos sin perder, a los astados se les escapó, en un abrir y cerrar de ojos, la que pudo ser su segunda victoria del Torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión, luego de que la Jaiba Brava les empató en el minuto 86 tras una marcación polémica que derivó en un pénalti.

Eso, quizá, fue lo que dejó más enfadado al director técnico venado, Carlos Gutiérrez Barriga, quien no se guardó nada durante la charla posterior al encuentro, en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, de manera particular contra el arbitraje, primero, y segundo, en el accionar de su equipo, que lleva seis empates en ocho partidos en el torneo.

“Me voy podrido, podrido es la palabra. En dos partidos no nos han cobrado cuatro penales. Así es muy difícil competir”, espetó el entrenador, haciendo referencia a la pena máxima que señaló el silbante Gustavo Padilla Aguirre al minuto 85, cuando parecía que los astados iban a sacar el triunfo.

Y fue más duro: “Habemos personas que nos despertamos todos los días y venimos a trabajar, y hay personas que con un dedazo borran el trabajo de todos”, señaló. “Pero es nuestro fútbol. Me parece que hay dos penales clarísimos que no nos cobran, a ellos les cobran uno que, puede ser penal, pero es incomprensible que no nos cobren dos. Me voy podrido, es la palabra que puedo encontrar ahorita”.

Lo cierto que a los Venados, así lo mostraron, les hizo falta gol otra vez. Marcaron uno, con un remate de cabeza que marcó Guillermo Madrigal, pero de allí en adelante, no tuvieron fuelle.

“Este es de los partidos que menos ocasiones hemos generado. No generamos como en partidos anteriores, no tuvimos oportunidades”, indicó el técnico, quien no oculta su preocupación igual por ese tema, pues pese a tener en su plantel a varios de los principales artilleros de la categoría, hasta ahora llevan marcados solo siete goles en ocho encuentros.

Confió en que los Venados podrán levantarse para salir del undécimo sitio que ocupan actualmente para meterse a una mejor posición.

“Sí nos va a alcanzar, cuando ajustemos algunas cosas”, dijo, y volvió contra el arbitraje: “Cuando nos expliquen por qué a Venados le marcan así. Me imagino que la Comisión (de Arbitraje) tiene demasiado trabajo, están muy ocupados en todos los problemas que tienen en Primera, pero aquí hay personas que trabajan y que viven de esto y merecen ser escuchadas”.

Los Venados tendrán un largo receso, pues volverán a jugar el 12 de marzo, cuando visiten al Atlético Morelia.

Gutiérrez Barriga compensó su mal resultado diciendo que “por algo hay una racha de siete partidos sin perder”. Esa es la mejor cadena del momento en el circuito.— Gaspar Silveira