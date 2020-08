El técnico de Venados, positivo a Covid, charla desde casa

Pruebas, necesarias

Dicen que, al mal tiempo, buena cara. Y así intenta llevarla el director técnico de los Venados FC Yucatán, Carlos Gutiérrez Barriga, en su confinamiento domiciliario luego de que la prueba de Covid-19 a la que fue sometido resultó positiva.

El estratega astado platicó ayer con el Diario sobre el tema. El domingo por la noche los Venados anunciaron que Gutiérrez Barriga arrojó positivo a una prueba realizada días antes, siguiendo los protocolos de la Federación Mexicana de Fútbol.

“Si no fuera por los protocolos de la Federación ni me entero… No me hubiera dado cuenta”, comenta el director técnico, desde su casa, donde se encuentra aislado. “¡Qué bueno que están haciéndose estas pruebas! Es muy oportuno y positivo”.

“Estamos bien en lo que cabe. Soy asintomático, no presento ningún síntoma. Gracias a Dios nadie en mi familia ha presentado síntomas ni hay contagios, y también por los jugadores, qué bueno que nadie está con síntomas”, expresó.

Los Venados apenas habían arrancado sus entrenamientos, luego de una serie extenuante de pruebas.

Ayer se informó que volvieron a ser sometidos a estudios los jugadores y mañana deben empezar a darse los resultados. En lo que a él toca, Gutiérrez Barriga señaló que espera volver a realizarse la prueba en los próximos días. “La prueba que dio positiva me la hicieron días atrás y nos regresaron los resultados. Ya tengo el tiempo prácticamente cercano a la siguiente toma y espero que salga negativo para poder volver al trabajo”.

“Es un virus que anda por allí y es difícil de detectar o saber que uno cualquiera lo puede adquirir. Lo que queda es seguir las recomendaciones, como estar aislado, muchos cuidados, higiene, lavado de manos constante, que mi ropa se lave aparte, todo es tipo de sugerencias que debemos de seguir”.

Lo que sí le ha quedado claro es el apoyo que ha recibido de la gente de Yucatán. “Estoy muy agradecido de la gente por sus mensajes y la buena vibra. Esta gente de Mérida me ha mostrado su bondad, mucho apoyo, y eso me llena de emoción y me da mucha ilusión de vivir aquí en esta ciudad”.

Y mientras tanto, aislado, espera seguir en la televisión los partidos de fútbol y de béisbol, que es su deporte favorito después del balompié. Mala fortuna la suya pues su equipo predilecto, los Medias Rojas de Boston, acaban de ser barridos por los Yanquis. “Lo que deseo es que mis Red Sox reaccionen y se levanten”.

“El año pasado nos fue muy mal. Esperemos que puedan recuperarse”, indicó el fan de los bostonianos, de los que destacó en la charla a Rafael Devers, el tercera base patirrojo. “El morenazo… es un peloterazo”.— Gaspar Silveira

“Si no fuera por los protocolos ni me entero. Que bueno que se hacen pruebas”

Carlos Gutiérrez Barriga