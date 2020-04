El tenista Rafael Nadal vuelve a las pistas en un torneo mundial virtual

Los tenistas también le entran a los juegos digitales. Rafael Nadal, número dos del ranking de la ATP, confirmó su participación en un torneo virtual recreado en el videojuego Tenis World Tour, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia del Covid-19.

Nadal se encuentra en su casa en Mallorca, España, en aislamiento y desde ahí estuvo de acuerdo en participar en el evento.

"Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, estoy feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual", expresó el español.