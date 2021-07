“El Titán” anuncia retiro de la LMB

Se separa de los Mariachis para ir a los Olímpicos

No va más. Adrián González, jugador de los Mariachis de Guadalajara e integrante de la Selección Mexicana de Béisbol en Tokio 2020, anunció que su carrera de 15 años llegará a su fin este año al concluir la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

En una rueda de prensa organizada por el equipo de Guadalajara, el “Titán” anunció su retiro para pasar más tiempo con su familia.

“Esta es mi última temporada en el béisbol. Carlos Bremer todavía me quiere convencer de venir con los Charros de Jalisco ahora que me seleccionaron, pero no, esta es mi última temporada”, señaló.

“Estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado esta carrera pero también hay que dedicarle tiempo a la familia, quiero estar con mi esposa y mis niñas, esta es mi última temporada, ojalá la podamos cerrar con una medalla de oro y el campeonato para los Mariachis”, explicó en conferencia de los medios y en compañía del presidente de los Mariachis Rafael Tejeda, el manager Benjamín Gil y el empresario Carlos Bremer.

El “Titán” cuenta con una larga trayectoria que lo coloca simplemente como uno de los mejores peloteros mexicanos de toda la historia. En el Draft del 2000 fue primera selección y debutó en las Grandes Ligas en el 2004 con los Rangers de Texas.

Después de vivir sus primeras experiencias en el mejor béisbol del mundo, González fue cambiado en 2006 para jugar con los Padres de San Diego, y de ahí en adelante defendió los colores de equipos de mayor renombre como los Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Angeles y los Mets de Nueva York.