El torneo en un partido

Los Venados FC quieren liguilla y visitan al Morelia

Atlético Morelia fue uno de los equipos de mayor regularidad a lo largo del Guardianes 2020. Sabe hacer su trabajo, en casa y de visitante. Los Venados FC fueron todo lo contrario: inestables y clasificaron a la repesca prácticamente de milagro, ganando en la jornada final y de visitante.

Hoy, se verán las caras. Atrás se pueden quedar la estabilidad de los purépechas y la inestabilidad de los yucatecos. “La repesca es a un partido, y vamos a ganar o morir, ellos igual”, dice el técnico de los Venados, Carlos Guritérrez Barriga, que ayer viajaron para la vital cita de esta tarde, a las 5, en el Estadio “José María Morelos” de Morelia.

“Fueron uno de los mejores clubes de la temporada. Tienen un gran técnico, buenos delanteros, buen fútbol”, refiere Gutiérrez al hablar del equipo que dirige Ricardo Valiño y cuyos dos artilleros principales, Gustavo Adrián Ramírez y Eduardo Pérez, marcaron siete y seis goles de forma respectiva.

En el calendario regular se enfrentaron en Mérida y fue uno de los partidos en que los Venados tomaron ventaja y terminaron sin ganar. Pero, se insiste, lo vivido en la fecha 10 es pasado. Las jerarquías van adelante, siempre, pero cuando ruede el balón a las 5 de la tarde, los 29 puntos de Morelia y los 17 de los Venados serán una estadística.

“Este es uno de los partidos que muestra a los jugadores como son. En todo el torneo dimos la cara, propusimos y no se nos dieron las cosas al final, pero lo más importante fue que ganamos el partido que teníamos que ganar y estamos en la repesca”.

El técnico no habló de merecimientos o desmerecimientos por estar en el sitio 11 de la tabla, “en un torneo en el que siempre propusimos, siempre intentamos. No vamos a hablar de eso, porque el fútbol no es de justicias e injusticias, es de ganar. Y la mentalidad del equipo está puesta en eso”.

“Vamos con la esencia de este equipo, con personalidad, humildad, a imponer condiciones y avanzar, buscar el primer objetivo del equipo de cuando comenzó la temporada: clasificar”.

Los ciervos acabaron la campaña marcando 14 goles y Morelia metió 24, pero a los ciervos les marcaron 21 y al Atlético 18. Así como marca goles, recibe.

“El equipo está preparado para todo, va a tratar de mantener la línea con la que jugó muchos de los partidos. Nos faltaron en algunos sellar los resultados. Esta vez, no nos debe de pasar eso”.— Gaspar Silveira