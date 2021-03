El Tri, a mejorar ante Costa Rica

México busca mover sus piezas para este partido amistoso

Con bajas obligadas por lesiones y algunas modificaciones para poder ver mejor sus opciones, la selección mexicana de Gerardo Martino saltará hoy a la cancha en Viena para verse las caras con Costa Rica en su segundo amistoso de la Fecha FIFA.

Raúl Jiménez, quien estaba en la concentración sin ninguna opción de jugar volvió al Wolverhampton para continuar con su recuperación tras una cirugía en la cabeza y Néstor Araujo hizo lo propio con el Celta de Vigo al no haberse recuperado al 100% de una lesión.

Henry Martín es otra de las bajas obligadas. El yucateco viajó a la concentración con una molestia muscular, misma que lo dejó fuera del partido ante Gales y le impediría ver acción hoy ante los ticos, pues de momento no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros.

Alan Pulido terminó por recuperarse de una lesión y estaría listo para ser la referencia de área del “Tata”, una que le faltó mucho en el partido ante los galeses.

Sobre el rival, Martino descartó que lo haya menospreciado al decir que se jugaba contra Costa Rica o no se jugaba un segundo partido en la gira por Europa.

“No menosprecié a Costa Rica. Me preguntaron si era necesario jugar con equipos del área, y dije que era la opción que teníamos disponible, o no jugar. Si me busca por el lado de la falta de respeto, no me va a encontrar”, dijo a una pregunta de un periodista tico.

Su concepto sobre la selección centroamericana es que “es una selección que dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra. Hay mucho respeto de estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes que tiene individual y colectivamente este equipo. No descubro nada al decir que Costa Rica s una de las potencias del área y así lo vamos a enfrentar”.

“Viste” enfrentar al Tri

Del otro lado el respeto es similar.

Mauricio Solís, auxiliar técnico de la selección costarricense afirmó que México tiene un plantel con la calidad para exigirles demasiado en esta amistoso, algo que los motiva en demasía.

“Enfrentar a México, motiva. Sabemos de la calidad del jugador mexicano y la de su técnico (Gerardo Martino). Enfrentaremos a una selección que a pesar de no tener a su delantero estrella (Raúl Jiménez), tiene por ejemplo a Alan Pulido que ya está recuperado, (Hirving) Lozano que jugó como punta, tienen opciones de mucha calidad”, señaló. “No será fácil enfrentarlos, los hemos estudiado y tienen puntos vulnerables”.

Por el título

Luego de conseguir su pase a los Juegos Olímpicos, la selección Sub-23 buscará hoy el título del Preolímpico, cuando se enfrente en la final a Honduras. El juego arrancará a las 19 horas.