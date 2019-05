El Tri Sub-20, casi fuera

México cae ante Japón 3-0 en el Mundial polaco

Japón derrotó 3-0 a México, que está prácticamente fuera del Mundial Sub-20 de Polonia, esto en actividad del Grupo B, en el Gdynia Stadium.

Los goles del encuentro fueron obra de Taisei Miyashiro, con doblete a los minutos 21 y 77, así como de Kyosuke Tagawa, al 52; resultado con el que México continúa sin unidades, en el lugar cuatro del sector B, y Japón se ubica en la cima, con cuatro puntos.

La representación de Diego Ramírez se afianzó en los botines de Diego Lainez, quien a pesar de su habilidad no contó con el respaldo de la zona de arriba. Roberto de la Rosa sólo tuvo aproximaciones en busca de la igualada, pero en general fue un equipo al que le faltó mucho en todas sus líneas.

José Juan Macías, delantero de la Selección Nacional, pidió no poner pretextos para ocultar el mal momento que vive el equipo en el Mundial de Polonia, después de la derrota ante Japón.

El actual delantero de León no quedó satisfecho con el papel que hizo el Tri en el segundo partido de la justa mundialista y al final del encuentro, el dorsal nueve tricolor dijo molesto y desilusionado, “Fue un partido lamentable, para el olvido”.

“Basta de eso. Basta en decir que si los extranjeros son más, que sí faltan oportunidades, que sí la falta de hambre, escondiéndonos en eso no vamos a trascender. Hay que pelear y darle para adelante en todos lados”, comentó Macías, en relación a diversos comentarios en los cuales aseguran que una de las razones por las que no le ha ido bien a la selección es por el exceso de no nacidos en México que se encuentran jugando en la Liga MX.

“No hay que llorar, no ganamos nada con eso. Se jugó mal y punto, ahora hay que sacar la cabeza e ir por el triunfo contra Ecuador, si ganamos podemos quedar como los mejores terceros, así que hay que sacar las fuerzas de no sé dónde cambiar la mentalidad y hacia adelante”, comentó el actual delantero del León.

México necesita vencer a Ecuador el próximo partido para tener esperanza de clasificar a la siguiente ronda, metiéndose como uno de los mejores terceros lugares de la competencia, además esperando otros resultados.

El cuadro sudamericano tiene las mismas, sino que hasta más posibilidades que el Tricolor, a pesar de haber caído hoy por la mínima ante Italia.— AP