El Tri va por todo el “oro”

México debuta en la Copa hoy ante Cuba en Pasadena

Sin lamentaciones, sin extrañar a quienes no están aunque siempre con el respeto a situaciones como la que vivió Miguel Layún (quién fue intervenido de cáncer), el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino se dijo satisfecho con el equipo que tiene en estos momentos para debutar hoy ante Cuba dentro de la Copa Oro.

“Estoy contento con los que están y seguro todos creceremos con esta participación en la Copa Oro. Cada momento juntos es una nueva oportunidad para mejorar y tener la mejor versión”, comentó el estratega del Tricolor.

De aquellos que no estarán en la Copa Oro y cuya ausencia no tiene que ver con un tema de salud, añadió que “en ningún caso los que no están no podemos pensar en ellos y no pongamos a todos en el mismo lugar”, dijo.