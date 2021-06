El Tricolor, a sanar las heridas

México enfrenta a Honduras hoy en partido amistoso

México se enfrenta hoy a Honduras en un amistoso que a primera instancia parecía fuera de tiempo, pero ahora se ve de otra forma.

El Tricolor perdió el domingo pasado ante Estados Unidos la final de la Liga de Naciones de la Concacaf y hoy tendrá otro partido ante un sinodal del área, preparando la Copa Oro.

A pesar de eso, los cuestionamientos para Gerardo Martino fueron solamente por el tema de Rogelio Funes Mori, argentino que está próximo a recibir su carta de naturalización y podría ser tomado en cuenta para el torneo de la Concacaf.

El “Tata” descartó una futura convocatoria... por el momento.

Ante la falta de gol del equipo mexicano, agravados por la ausencia de Raúl Jiménez, medios locales especularon durante la semana que el atacante de Mendoza sería incluido en la lista para la Copa de Oro que se dará la próxima semana.

“Lamento decir que no estoy al tanto de lo que sucede en ese sentido (la naturalización) y no tengo que estarlo”, dijo Martino en rueda de prensa en Atlanta.

“En todo caso me enteraré de eso si esto sucede y, cuando legalmente sea convocable, lo tendré en cuenta. Mientras tengo que estar pendiente de los futbolistas que tengo conmigo”, agregó el estratega. “No es un tema que me preocupe, por ahora no tengo otra ocupación que no sean los jugadores que están conmigo y los partidos por delante”.

Funes Mori, quien debutó en River Plate de su país en el 2009, arribó a suelo mexicano en el 2015 para enrolarse con los Rayados donde ha marcado 121 goles para empatar la marca histórica del club, establecida por el chileno Humberto Suazo. Es hermano mellizo de Ramiro Funes Mori, quien se coronó recientemente en la Liga Europa con el Villarreal de España.— AP