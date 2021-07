El Tricolor vence al Fukuyama FC en juego amistoso

No de la forma en la que hubiera querido, pero la selección mexicana se declara lista para su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Jaime Lozano usó un once muy parecido al que veremos el próximo jueves por la madrugada, cuando el Tricolor se vea las caras con Francia en el Estadio de Tokio, durante el primer partido del Grupo “A”, con el que el torneo de fútbol se pondrá en marcha en los Juegos.

Lozano usó en la portería a Guillermo Ochoa, uno de los refuerzos mayores de 24 años. El la defensa, el Tricolor salió con una línea de cuatro formada por Jorge Sánchez por derecha, Johan Vásquez y César Montes en la central, además de Erick Aguirre por izquierda.

La media cancha, una de las zonas en las que tiene más talento esta selección, estuvo poblada por Luis Romo (refuerzo), Sebastián Córdova y Carlos Rodríguez, mientras que en el ataque salieron con Diego Lainez, Alexis Vega y el yucateco Henry Martín (refuerzo).

Fue precisamente el delantero del América quien marcó un doblete en la victoria mexicana. Romo, del campeón Cruz Azul, hizo un gol y otro americanista, Córdova, marcó el último.

Lozano fue claro en decir que a pesar de que conoce el talento con el que cuenta su equipo, no son favoritos.

“Favoritos no somos. Me parece que por la localía Japón puede ser uno, España podría ser otro y los de siempre Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros con Francia estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos”, comentó el entrenador del combinado mexicano.

Finalmente, Jimmy Lozano se mostró satisfecho por el resultado obtenido ante el equipo de la Segunda División japonesa, pero explicó que medirse con un competidor de la justa veraniega hubiera sido mejor.

“Me hubiera encantado enfrentar a una selección que estará compitiendo en Juegos Olímpicos. Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos de no poder salir y tampoco ninguna pudo acercarse a nuestro campamento, pero hay que adaptarse, lo sabíamos de hace mucho tiempo que iban a ser unos Juegos atípicos”, detalló.