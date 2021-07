El “Tuca” vive un desafío con Juárez

Puebla sí tendrá aficionados en el duelo ante Chivas

Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico del FC Juárez, afirmó que no teme al desafío de convertir a su nuevo equipo en un protagonista del torneo mexicano.

“No me asusta este nuevo reto con Juárez. No me gusta hacer comparaciones con otros equipos que he dirigido, pero el objetivo es similar, sacar al equipo de los últimos lugares y convertirlo en protagonista”, confesó.

Los Bravos terminaron el Guardianes 2021 en el lugar 16 de 18 y Ferretti firmó como timonel, después de 11 años en el banco de Tigres, con la misión de sacarlo de los últimos lugares.

“A Tigres lo tomé luego de una temporada difícil, venía de evadir el descenso. Fue difícil, tenían 29 años de no lograr un título. Hoy, y luego de 11 años ahí, Tigres es un equipo que cualquier entrenador quisiera dirigir”.

Con base en esa experiencia, Ricardo Ferretti confió en que será cuestión de tiempo y dedicación para ver crecer al FC Juárez.

“Hay que trabajar con mucho compromiso. La directiva ha puesto todo de su parte para darle a esta ciudad un equipo del que se sienta orgullosa y yo confío en que nosotros podremos cumplir con las expectativas”.

Ferretti tuvo su debut como técnico de los Bravos el pasado viernes con derrota en casa por 1-3 ante los Diablos Rojos del Toluca y en la fecha 2 del certamen, viajará a Guadalajara para enfrentar a los Rojinegros del Atlas.

Abren el aforo

El gobierno de la ciudad de Puebla autorizó que para el juego entre La Franja y las Chivas Rayadas del Guadalajara a celebrarse el viernes, las puertas del estadio Cuauhtémoc se abran pero solo para recibir un 30 por ciento de aforo.

Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación, indicó que los protocolos sanitarios paraa apertura han sido revisados y avalados por Protección Civil.

El estadio Cuauhtémoc tiene un aforo para 47,417, así que para el juego de la Fecha 2 del Apertura 2021, podría recibir alrededor de 14,225 personas. La Franja inició el torneo empatando a un gol de visita con el Monterrey, mientras que las Chivas cayeron en casa ante el Atlético de San Luis, 2-1.

Se incorporan

La Liga MX informó que debido a las lesiones y tiempos de recuperación del arquero Jesús Corona del Cruz Azul y de Fernando Navarro, lateral derecho de León, será necesario realizar sustituciones en el equipo de estrellas que representará a la liga ante el MLS All-Star el próximo 25 de agosto en Los Ángeles, California. En ese sentido precisó que del director del combinado de la liga mexicana, Juan Reynoso, determinó que sean Nahuel Guzmán, portero de Tigres, y Jorge Sánchez, lateral del América, quienes les sustituyan.—EL UNIVERSAL