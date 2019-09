El “Tuzo” Cruz: debut profesional internacional en muay thai

Presentación del debut internacional en muay thai del Tuzo Cruz.- Foto: Gaspar Silveira Josué "Tuzo" Cruz está listo para su debut profesional en el extranjero.- Foto: Gaspar Silveira ❮ ❯

Luego de años de preparación y rifársela en el ring, Josué el “Tuzo” Cruz está listo para su debut profesional en el extranjero.

Conocido en las artes marciales mixtas como el “Tuzo”, Josué Román Cruz Alemán presentó este martes los detalles de su primera pelea profesional en el extranjero, cita programada para el sábado 21 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Con un palmarés de 45 victorias en 47 combates como amateur, Cruz chocará con Antonio Martínez, californiano que tiene experiencia. Pelearán en la categoría de 62 kilos en el Lion Fight Latino en el DownTown Center de Las Vegas.

El ganador de este combate, se anunció en la reunión con medios de comunicación en Casino Circus, podría ir por el título de Norteamérica.

“Me he preparado con todo para esta oportunidad y no quiero dejarla pasar. Siempre que uno representa a su país en el extranjero se siente muy orgulloso. Y así me siento”, expresó Josué.

El “Tuzo” Cruz estuvo acompañado por su padre Rubén Cruz Grajeda, quien es su entrenador, así como Jorge Esteban Abud, director de Vinculación del IDEY, y Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida.- Gaspar Silveira

