Por un debut explosivo

El “Tuzo” Cruz, el 21 en Las Vegas en el muay thai

Luego de años de preparación y rifársela en el ring ante rivales complicados, Josué Cruz está listo para su debut profesional en el extranjero.

Conocido en las artes marciales mixtas como el “Tuzo”, Josué Román Cruz Alemán presentó los detalles de su primera pelea en el extranjero, cita programada para el sábado 21 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Con un palmarés de 45 victorias en 47 combates como amateur, Cruz chocará con Antonio Martínez, californiano que tiene experiencia. Pelearán en la categoría de 62 kilos en el Lion Fight Latino en el DownTown Center de Las Vegas.

El ganador de este combate, se anunció en la reunión con medios de comunicación en Casino Circus, podría ir por el título de Norteamérica.

“Me he preparado con todo para esta oportunidad y no quiero dejarla pasar. Siempre que uno representa a su país en el extranjero se siente muy orgulloso. Y así me siento”, expresó Josué, acompañado por su padre Rubén Cruz Grajeda, quien es su entrenador, así como Jorge Esteban Abud, director de Vinculación del IDEY, y Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento de Mérida.

Igual de importante son los objetivos que tiene trazados. El futuro le tiene con muchas asignaturas por cumplir.

Uno, es el soñar con los Juegos Olímpicos, ahora que su deporte fue incluido en el programa de competencias.

“Esa es una gran aspiración. Representa un sueño el pensar que tienes la oportunidad de ir a la máxima justa”, destacó el artemarcialista de 21 años de edad.

Otro, asistir al Campeonato Mundial de Sarajevo, “para el que nos vamos a preparar con todo porque es una competencia de muy alto nivel. Ya de por sí tener la opción para ir representa un serio compromiso”.

Y lo que considera más importante es prepararse.

“A nadie le regalan nada. Uno tiene que estar siempre atento a lo que viene dentro de lo que quiere. Los entrenamientos, rutinas, dietas, a veces uno quiere comer y no puede. Todo eso representa un sacrificio y pues si lo vas a hacer, que valga la pena”.— Gaspar Silveira