El último tuit de Kobe Bryant fue para LeBron James

MÉXICO.- Hace dos días, Kobe Bryant era el tercer máximo anotador en la historia de la NBA. Eso cambió ayer, cuando LeBron James anotó 29 puntos y llegó a 33 mil 655 totales.

Mucho se especuló sobre cuál sería la reacción de "Black Mamba" y, fiel a su usual comportamiento, lo hizo con clase, con un tuit en el que felicitó a James, sin saber que sería el último de su vida.

"Sigues haciendo progresar el juego, @KingJames. Mucho respeto, mi hermano", se lee en la cuenta del legendario escolta de los Lakers, quien acompañó la publicación con el hashtag #33644, en alusión a la puntuación que él logró durante su carrera en el baloncesto profesional.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644