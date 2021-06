El umpire sueña

Mauricio Sánchez Chan, yucateco que jugó fútbol con Ermita, en su temporada de debut como umpire en la Liga Mexicana

Mauricio Sánchez Chan no tenía idea de estar donde está.

Jugó incluso en el fútbol de Primera Fuerza con Real Ermita, pero en la temporada 2021 de la Liga Mexicana está convertido en umpire profesional, en la camada de oficiales jóvenes debutantes, con sueños y aspiraciones como otros profesionales de diversos ámbitos.

No se raja por todo lo que hay que sacrificar “porque lograrlo quiere decir que estás haciendo bien las cosas”. Y esa es su recompensa: trabajar.

Con 34 años de edad, nacido en Mérida, es uno de dos oficiales yucatecos enlistados entre una decena de cuartetas que sanciona los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol.

¿Por qué umpire?, preguntamos a Mauricio, en una charla vía redes sociales ante los protocolos de la LMB por el Covid, durante su estadía la semana pasada para trabajar en las dos series de locales de los Leones.

“Me gustan los deportes desde siempre, pero no practiqué tanto béisbol, sí lo jugué, pero no a nivel alto. Todo se debe a que una vez, en el campo de la Jesús Carranza, en un partido de sóftbol femenil de los que organiza doña Chary (Rosario Escalante), faltaba un umpire y me dijeron: ¡Anda, anímate. Baja y hazlo!”

El que le pidió eso, creó una opción más para un deportista nato. “Bajé, lo hice y dije: ¿por qué no en forma?”

El resto es parte de la historia de Mauricio Sánchez Chan. En 2016 decidió hacerlo en forma, se preparó, se documentó y nadie lo sacó de allí. Ni lo van a sacar.

Pero hay algo que también llama la atención: el deporte que más practicó en forma fue el fútbol. En sus mejores años de atleta, llegó a ser parte del Real Ermita, uno de los clubes referentes de la Liga Estatal de Primera Fuerza.

“Se oye raro, pero jugué en Primera Fuerza, también llegué a estar en el equipo estatal de cadetes. Me entregaba al máximo, como en todo, pero no seguí en ese camino”.

Su aspiración, hoy en día, está puesto en ser el mejor umpire de la Liga Mexicana, o al menos meterse entre los mejores”.

“Hay muchas cosas que se deben de valorar en la vida. Una, por ejemplo, que cuando te propones alcanzar algo, no declines en hacerlo hasta que verdaderamente sea imposible, en los deportes, en la vida”.

Muchas veces hemos escrito en estos espacios sobre ese punto. “No porque te gusta el béisbol tienes que ser pelotero, o que en el fútbol tienes que ser jugador. Existen otras áreas dentro de esos deportes. Si te preparas bien, puedes ser un buen entrenador, preparador físico, doctor. Existen muchas líneas”.

Pero eso sí, contundente, dice: “No trabajes nunca a medias. Eso es conformarse, y estar en zona de confort no sirve. Hay que trabajar fuerte, sacrificar. Y a veces es lo que no se hace”.

Como umpire lo ha vivido. Primero, alinearse en busca del objetivo de llegar a la Liga Mexicana, que tiene igual niveles. Entonces, se unió a la academia, se preparó con todo, y esperó pacientemente la hora de su debut. Antes de dar el salto, trabajó en Yucatán en varias ligas, como la Meridana, al lado de umpires experimentados y otros en formación.

No tiene duda cuando afirma que “aquí contamos con muchos umpires que tienen talento para estar en la LMB. Muy buenos oficiales que tal vez necesitan algo de motivación y apoyo”.

Cosa de la vida. Sin pensarlo ni remotamente, llega el debut, su primer partido detrás del plato en la Mexicana, en el estadio al que muchas veces fue como aficionado a apoyar al equipo de su tierra: el Parque Kukulcán.

Con la cuarteta que encabeza Humberto “Lobito” Sáiz, a Mauricio le asignaron el quinto partido de la temporada regular en el grupo que fue asignado a Mérida en esas fechas. “Y me tocó, en el orden rotativo. Imagínate qué emoción”.

Muchos no lo supieron, pero el encargado de sancionar detrás del plato en el segundo de la serie Olmecas-Leones a un yucateco que antes fue futbolista de primera fuerza y confecciona y vende uniformes deportivos. Pero es algo que forma parte de la historia del hijo de Álvaro Sánchez Negroe y Paulina Chan Pastrana, esposo de Grettel Sosa Loeza y papá de Diego y Adrián. Su familia habrá vibrado al verlo en el diamante del Kukulcán. Nada como ver a un familiar cumplir con su misión. “Son cosas que a veces uno ni sueña. Pero cuando te embarcas en algo, te trazas metas y luchas con todo para alcanzarlos”.

¿Hay más sueños?

“¿Y por qué no? Quiero crecer, trascender. Hay otras ligas en las que puede uno trabajar, ir al Pacífico, establecerse”.

¿Y a las Ligas Mayores?

“Si uno se lo propone, puede lograrlo...”— Gaspar Silveira