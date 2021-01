El United se afianza

Empata 0-0 con el Liverpool y no suelta la cúspide

Cuatro partidos sin ganar por primera vez desde 2017. Tres partidos sin marcar por primera vez desde 2005.

El dominio dictatorial de la pasada temporada es un recuerdo lejano para los reinantes campeones.

Al empatar ayer 0-0 con el líder Manchester United, el Liverpool de Jürgen Klopp retrocedió al cuarto puesto, por detrás de Manchester City y Leicester.

“No hay nada que sea fundamentalmente diferente, sólo que el resultado es diferente”, dijo Klopp. “Hay que tratar de voltear la página y confiar que podamos recuperar la calidad”.

El equipo se replantea objetivos. Estar dentro de los 4 primeros es prioridad.

“Hemos hablado sobre clasificarse a la Liga de Campeones, es lo más importante y para eso se necesita sumar puntos”, indicó Klopp. “No se trata de una actitud, ‘si no salimos campeones, pues ya no vale la pena’. Así no son las cosas. Tenemos que pelear por todo y eso pude verlo. Es todo lo que necesito”.

La igualdad dejó al United con 37 puntos. Aventajan por uno al City, que goleó 4-0 al Crystal Palace. Leicester (35), Liverpool (34) y Tottenham (32) van cerca.— AP