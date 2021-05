El viaje cementero continúa: Reynoso

La Máquina, hoy ante el Toronto en la Concacaf

El viaje de Cruz Azul durante este semestre “ha sido precioso”, dice el técnico Juan Reynoso, pero para que tenga un final feliz, “hay que alargarlo hasta finales de mayo”, agrega el peruano.

Por eso hay que acabar la obra y clasificar a las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, superando al Toronto FC.

En el juego de ida, la Máquina ganó 3-1, por lo que la ventaja parece buena, “pero no es suficiente”, señala el entrenador, quien ha pedido a sus futbolistas no pensar “que la serie está resuelta”.

“Cuando se dan este tipo de enfrentamientos de ida y vuelta, nos programamos para cuatro tiempos de 45 minutos, así que nos faltan dos. El rival es duro, de potencial, no jugó el fin de semana, así que vendrá mucho más descansado”, señaló el entrenador peruano en conferencia de prensa.

Para Reynoso, Toronto, al que se le dice “mata-mexicanos” ya que ha vencido a varios clubes de la Liga MX, no se ha dado por vencido, ya que ambos tenemos mucho que perder, es el pase a una semifinal, es un equipo duro reitero, ya sabe lo que es jugar estas instancias. Esperamos al mejor Toronto, nada que ver de lo del martes pasado, porque se juegan el pase a las semifinales. Está en nosotros no confiarnos, hay que ser intensos, no dejarlos pensar, no dejarlos cómodos, por más que subes a la altitud, la pelota es más rápida, se ahogarán, hay que aprovechar esa situación, mover rápido el balón”.

Hasta el momento, el semestre de la Máquina ha sido un “gran paseo en el parque”, pero realmente el objetivo no se ha logrado.

“Podríamos cumplir otro de los objetivos importantes. Se tuvo un lindo torneo regular y el segundo objetivo sería meternos en semifinales. No podemos pensar en que ya está resuelto. Si salimos serios como fue el martes pasado, pasaremos, pero si salimos un poco pensando en sobrellevar el juego, nos podemos complicar”, comentó el peruano, que no era la primera opción de la directiva cementera para tomar las riendas celestes.

Incluso, se dijo que Hugo Sánchez estuvo prácticamente acordado con los cementeros, pero al querer pedir más la directiva dio marcha atrás y prefirió que llegará Reynoso.

No hay tiempo de festejar, no todavía, dice Juan Máximo Reynoso.

“No hay tiempo de disfrutar el logro, la adrenalina de este club siempre es alta, el estrés de cada partido. El viaje ha sido lindo, pero esperamos terminarlo a fines de mayo. Ahora pensamos en Toronto, después del juego hay que disfrutar algo, tener un día libre de estrés y esperar el rival de la liguilla”, señaló el peruano.

También hoy, el Philadelphia Union y el Atlante United se verán las caras en otra de las series.

El Union llega a la vuelta — que jugará en casa — con una clara ventaja pues ganó 3-0 en el partido de ida.

Monterrey, que empató ante el Columbus Crew (2-2) y América, que hizo lo propio ante los Timbers de Portland (1-1) cerrarán mañana en casa sus series.— EL UNIVERSAL