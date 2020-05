El viral reencuentro de Marco Barbieri con su familia; venció al Covid-19

ITALIA.- Una familia en Italia protagonizó una escena motivadora durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19. Madre e hijos se reencontraron con Marco Barbieri, exdirectivo de la Roma, quien contrajo la enfermedad y estuvo grave durante 40 días

Al exgerente lo diagnosticaron con Covid-19 el pasado 17 de marzo y lo hospitalizaron de inmediato. Ahora, a más de un mes de ese día, un vecino grabó el momento en el que recibió aplausos y su esposa salió para darle un abrazo en la calle que los dejó tirados en la calle llorando de alegría.

Durante el tiempo en el hospital, Marco recibió llamadas de sus amigos y luego organizó todo para sorprender a su familia.

El conmovedor reencuentro tras 40 días de la familia Barbieri ha emocionado a toda Italia. Marco Barbieri estuvo internado más de un mes debido a la pandemia del #Coronavirus y el momento de su regreso a casa rápidamente viralizó. pic.twitter.com/XeKb1NYsQa — TCS Noticias (@tcsnoticias) May 2, 2020

"Tenía miedo de no lograrlo, ahora nada me asusta. Primero comencé a levantarme, luego a dar tres pasos, y me largué a cantar los coros de la Curva. Me liberaron, mis nervios estaban aliviados y también sirvió a los demás. El paciente en la habitación de al lado golpeó la pared pidiéndome que lo volviera a hacer, también cantaban. La pesadilla finalmente había terminado, tenía ganas de abrazar a mis seres queridos nuevamente", expresó.

