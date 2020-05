El Watford no quiere jugar en canchas neutrales

El Watford ha hecho pública su disconformidad con el plan de reinicio de la competición que proyecta la Premier League, y rechaza disputar lo que queda de temporada en campos neutrales, tal y como pretende el organismo que rige el fútbol en ese país.

El presidente y director ejecutivo del equipo inglés, Scott Duxbury, indicó que jugar el resto de curso en estadios neutrales “compromete la equidad y la integridad deportiva”.

La postura del Watford, que se une a equipos como Brighton and Hove y Aston Villa, complica el acuerdo para el reinicio de la liga en Inglaterra.

Mañana habrá una reunión entre los 20 clubes de primera división y el máximo organismo del fútbol inglés para acordar todo.

Son necesarios al menos catorce votos favorables para que la iniciativa sea aprobada y el plan de reinicio siga adelante.

Hasta ahora, siete de los clubes de la liga no son partidarios de dar luz verde a la propuesta, aunque solo los tres citados lo han hecho público. No obstante, no está previsto que la votación sea en la reunión del lunes así que no se espera una determinación.

“No podemos tener seguidores en el estadio, pero ahora se nos dice que tampoco podemos disputar nuestros partidos como locales con la ventaja que eso supone. ¿Eso es justo?”, afirma Duxbury.