El West Ham pide cancelar la temporada del fútbol inglés

Stratford, Inglaterra, (Notimex).- Karren Brady, vicepresidenta de West Ham United, pidió hoy sábado a nombre del club plantearse la posibilidad de considerar “nula y sin efecto” la temporada de la Premier League, pues la situación de salud pública por el Covid-19 complica el regreso del torneo en abril.



A través de un texto publicado en un medio británico, la dirigente argumentó que es nula la certeza de que la pandemia de coronavirus se controle, es muy poco probable que todo el fútbol inglés se normalice.

“No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, los partidos no pueden seguir adelante", opinó.