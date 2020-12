INGLATERRA.— El Wolverhampton volvió a perder en la duodécima jornada de la temporada 2020-21 de la Premier League. Esta vez ante el Aston Villa, los Wolves obtuvieron una derrota a domicilio (0-1).

Además, fue el segundo encuentro sin Raúl Jiménez sobre la cancha y el segundo sin gol para el cuadro de Nuno Espírito Santo.

Nuno on the boost Raul's visit gave to the group this week.



