LONDRES (EFE).- El Wolverhampton Wanderers no para de echar de menos a Raúl Jiménez.

Los "Lobos"' volvieron a perder en la Premier League, esta vez ante el Crystal Palace (1-0) y empiezan a acercarse a las posiciones de descenso.

A partir de la lesión del mexicano, que se fracturó el cráneo en noviembre pasado, el Wolves solo ha ganado un partido en la Premier League y su última victoria data del 15 de diciembre.

Pese a que lograron empatar contra el Chelsea en la última jornada, el Wolves volvió a la senda de la derrota y un gol de Eberechi Eze sirvió para que el Palace se llevara los tres puntos y hunda un poco más a los de Nuno Espirito Santo.

Los de Roy Hodgson superan en la tabla al Wolves y se colocan décimo terceros, con tres puntos más que sus rivales este sábado, que se quedan décimo cuartos.

Paso a paso, con calma pero siempre esforzándome y dando lo mejor de mi.💪🏼👍🏼🐺

Step by step, with calm but always giving the best of me. 💪🏼👍🏼🐺 #RJ9 #rehab #bebrave pic.twitter.com/MNIBH13qIX