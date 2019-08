Tres meses para aprender del toro

“El Zorrillo” viaja a Tlaxcala: irá con “El Zapata”

Lo que comenzó con una estocada certera que hizo explotar a la Plaza Mérida en Año Nuevo, ha dado otros pasos. Y Roberto Gómez Valladares, apodado “El Zorrillo”, emprendió ayer el viaje al Centro de Formación Taurina “Uriel Moreno ‘El Zapata’”, en Tlaxcala, tierra de toros como pocas en el país.

“Estoy muy ilusionado, me voy con ganas de aprender más porque quiero ser matador de toros”, dijo el novillero yucateco anteayer, en una reunión en su casa, en la calle 50 Sur meridana, con su familia y amigos. Entre carnes asadas, surgieron muchos recuerdos de aquella memorable jornada, cuando mató de un soberbio estoconazo al toro que correspondía al rejoneador Horacio Casas. Luego, el caballista español Diego Ventura le regaló un novillo que mataría a la siguiente semana en la Mérida.

“Y desde entonces, me he mentalizado en alcanzar otras metas en los toros. Me ofrecieron ir y por eso iré. Quiero demostrar a los que me apoyaron con un peso o con otras formas, que valió la pena su esfuerzo”.

Gómez Valladares estará tres meses en Tlaxcala. “El maestro Uriel Moreno me tendió el capote y voy a aprovechar esta oportunidad. No siempre se puede. Y le meteré todas las ganas del mundo”, expresó. Ayer, ilusionado al máximo, en lo humano y lo taurino, viajó temprano para comenzar esa nueva era.