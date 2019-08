Elías Cuevas, listo para el Mundial de Cadetes de Judo

Intenso papel del joven yucateco para Kazajistan

Elías Cuevas Aguilar tiene en sus palmarés recientes relevantes actuaciones en el Open de Estados Unidos y el Golden Score, logros que le hacen abrigar esperanzas de salir adelante en el Campeonato Mundial de Cadetes de Judo, que se realizará en la república de Kazajistán.

Ayer, el joven deportista dijo que está listo para tomar parte en el evento, en el que intevendrá en la división de menos de 55 kilos.

Durante una visita al IDEY, quien entrena en el Centro de Alto Rendimiento Kukulcán bajo las órdenes de Reydel Alonso, se mostró muy feliz e ilusionado por esta nueva competencia, y habló sobre sus expectativas. “Me siento muy emocionado, estoy preparado. He entrenado todo el año y espero buenos resultados. Eso me alienta, mi entrenador también me ayuda mucho y mi familia también”, comentó.

Cuevas Aguilar señaló que tuvo que realizar una preparación muy completa para llegar en forma al torneo de Kazajistán, que se realizará del 23 al 30 de septiembre. “Subí mi carga de entrenamiento. En las mañanas hago gimnasio y por la tarde entrenamientos técnicos, más las rutinas que me diga mi entrenador”.

Elías compagina sus entrenamientos con la escuela, ya que estudia el primer año de preparatoria en la Escuela Modelo, por lo que reconoció que mantener una vida de deportista es un poco complicado, por las tareas y la dieta. Pero tiene claro su máximo sueño: “Calificar a unos Juegos Olímpicos, representar a Yucatán y a México. Sería un orgullo”.