Ellos son héroes

Federer le envía un mensaje al servicio de salud

El torneo de tenis de Wimbledon, suspendido como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, publicó un emotivo vídeo en apoyo a los empleados de la salud que luchan contra la enfermedad en el mundo.

Al mismo le ha puesto voz el suizo Roger Federer, ocho veces campeón de la cita: “Desde 1877 los fans de Wimbledon celebran su torneo. Los hemos visto a través de muchos tipos de pantallas, a todas horas del día y de la noche. Llegan desde lejos e incluso hacen cola”.

"Este verano, por desgracia, debemos unirnos quedándonos al margen. No se instalarán tiendas de campaña, no se romperán récords, no se grabarán trofeos”, indica Roger mientras se alternan imágenes de ediciones anteriores.

Acto seguido, le envía un mensaje al personal sanitario: “Agradecemos la pasión y el apoyo de los aficionados y recordamos también a los innumerables campeones que trabajan en primera línea alrededor del mundo compitiendo por nosotros. Les animamos a todos. Por ahora el juego está suspendido. Estamos unidos en la esperanza de que el mañana será mejor que el hoy”.

Síguenos en Google Noticias