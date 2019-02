Emiliano Gamero regresa hoy a la Plaza Mérida

Emiliano Gamero está a unas horas de reencontrarse con la afición yucateca, muy ilusionado, pero sobre todo con ganas de sorprender en el ruedo con una cuadra de caballos nueva y su torería de madurez, entrega y arte.

Horas antes de viajar a Mérida, se reportó listo para el compromiso y contento por volver a una plaza que lo ha visto en todas sus etapas, catalogándola como una de las más importantes en su vida, no solo como rejoneador sino también como padre pues es precisamente en Mérida, donde nació su primogenita Macarena, a quien califica como un tesoro, y espera próximamente verla como una gran figura del rejoneo, pues desde antes de caminar montó sus primeros caballos.

“Volver a la Plaza Mérida para mí es un delirio de los más bonitos de mi vida porque es una plaza que me ha visto crecer y soñar; me ayudó a escalar eslabones muy importantes, volver siempre es un placer, gran aliciente y a la vez un gran compromiso, siempre que vengo quiero ser mejor y mejor”, reiteró.

Su presentación de hoy en la Plaza Mérida es una de las últimas para la temporada mexicana 2018-2019, pues en abril planea viajar a España. El cartel se completa con las actuaciones del español Antonio Ferrera, debutante en esta plaza, y el Querétaro Octavio García “El Payo”, quien reaparece en el coso de Reforma, con toros de la ganadería de San Miguel de Mimiahuapam.

“Siempre venir al Estado que me adoptó y me hizo muy feliz mientras viví ahí no tiene precio, a donde quiera que voy los llevo en mi corazón”, aseguró.

Aunque inició su carrera únicamente con dos caballos, actualmente tiene una cuadrilla de más de 20 caballos (la mitad situados en España). La cuadrilla es renueva de manera constante para ofrecer mayor variedad en el ruedo. Acerca de la cuadra con la que viajó a Mérida, explicó que la principal esta en España, pero la actual “no le pide nada”. En total presentará ocho caballos de alta categoría, de los cuales solo dos ha traído anteriormente a la ciudad. “Son caballos que me encantan, totalmente diferentes a los que he tenido toda la vida; vienen dos ejemplares de salida muy buenos, de quiebros y costados, todos muy espectaculares”, aseguró. La sorpresa principal es “Padilla”, un caballo que encanta en cada ruedo que se presenta y que nunca había traído a Mérida, así como “Presagio”, de color rubio que atrapa a la afición con su brillo natural.

Emiliano vive una de sus mejores etapas como rejoneador luego de una exitosa primera temporada europea, en la cual, de 14 corridas consiguió 9 puertas grandes y en todas cortó orejas. “Mi experiencia europea es de las cosas más bonitas de mi vida, pero también de las más complicadas al dejar a la familia e irme a soñar sin nada claro más que la ilusión del triunfo”. En realidad, al principio solamente tenía un festival confirmado, pero tras su primera puerta grande fueron llegando más compromisos e incluso en este año, al terminar la temporada mexicana, volverá a la aventura al otro lado del continente y asegura que ya tiene una agenda con bastantes compromisos, que anunciará en su momento.

“Fue un sueño hecho realidad y un rotundo éxito, espero hacer otra temporada buena ahí y siempre regresar a México a demostrar más madurez y amor por todos mis mexicanos”, añadió.

Estilo propio

El mexicano ha logrado destacar en el rejoneo gracias a su estilo completamente propio. El amor por la tauromaquia es algo que lleva en la sangre, pues creció entre toros y caballos al ser hijo del rejoneador en retiro Guillermo Gamero. Apenas a los siete años de edad descubrió su pasión taurina al torear su primera vaquilla y poco a poco fue construyendo una carrera con pasos firmes.

Gamero debutó en 2002 en la plaza “La Concordia” de Orizaba y tomó la alternativa el 4 de marzo de 2011 en Toluca con el reconocido Diego Ventura de padrino.— Gloria Alejandrina Montero Leal