Emiliano Grillo hace hoyo en uno en el Abierto Británico

PORTRUSH.— Una primera ronda pletórica de emociones en el Abierto Británico incluyó un hoyo en uno por parte de Emiliano Grillo y concluyó con J.B. Holmes en la cima.

Y si el argentino Grillo logró llegar a un hoyo con un solo golpe, David Duval requirió de 14 para embocar en otro. Así de dispar fue la jornada del jueves, durante la que Tiger Woods y Rory McIlroy no figuraron entre quienes tuvieron un recorrido brillante.

HOLE-IN-ONE! @GrilloEmiliano with the 1st ace at The Open since 2016 #TheOpen

Live coverage 👉 https://t.co/V5gkRJCUkC … pic.twitter.com/msunSxlDaU