Emiten justificante para faltar al trabajo y poder ver semifinales de FIFA

FRANCIA.— Aunque muchos puedan creer que se trata de una broma, déjanos decirte que no lo es; pues Sarai Bareman, directora de Copa FIFA Femenina de Fútbol, ha hecho un justificante para que puedas ausentarte del trabajo y ver los partidos restantes.

Como la directora de la FIFA Femenina, pido amablemente que otorgue a [espacio con tu nombre] permiso para ver ambos partidos semifinales. Estos juegos no ocurren muy a menudo, ¡sería gratamente apreciado! se lee en el justificante.

La FIFA te da un justificante

La Copa Mundial Femenina está en su fase de semifinales; cuatro equipos se están disputando el triunfo (Inglaterra, Holanda, Suecia y Estados Unidos), por lo que el apoyo de los aficionados ahora más que nunca es vital.

Pensando en ello Sarai compartió en la cuenta de Twitter oficial el documento listo para que la persona interesada y su jefe puedan firmarlo.

El justificante es un documento válido, ya que la institución es quien respalda este papel que la misma directora de Copa FIFA ha dado a conocer.

Another permission slip signed by yours truly…. no excuses football fans!! And once again – please don’t give my number to your boss 🙈😓 #FIFAWWC #SemiFinals #DareToShine https://t.co/JXnBScwzpL — Sarai Bareman (@SarBareman) 2 de julio de 2019

Los horarios de los partidos

Hoy se enfrentaron Inglaterra contra Estados Unidos; saliendo victoriosas las americanas. Mientras que mañana en punto de las dos de la tarde (hora México) se disputaran su pase a la final, Holanda contra Suecia.- Con información de Robb Report México