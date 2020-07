Emotivo vídeo de Nike frente al coronavirus: ''No puedes pararnos''

Nike sorprendió de nuevo. Un emotivo vídeo publicado a través de sus cuentas de redes sociales esta mañana es ya tendencia mundial.

Y es que los internautas han llenado de elogios a la grabación, cuyo título y principal es "No puedes pararnos" (You can't stop us), el cual está dedicado a la pandemia de coronavirus.

Con personalidades del deporte en el mundo como Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rafael Nadal y Serena Williams la grabación conmueve.

Y es que técnicamente es también una obra llena de pericia. Todo el tiempo muestra en pantalla dos escenas distintas, con escenarios contrastantes, que en algún momento de la grabación se funden como una sola. Y ese es el mensaje que la marca quiere dar. Unirse para ser uno solo.

Las manifestaciones en contra de la discriminación y en pro de la inclusión tienen lugar relevante en todo el vídeo. Es, en resumen, un mensaje de unión y solidaridad.

