En busca de “algo” que falta

El cociente sigue apretando a unos grises Venados

Con dos partidos por jugarse en el Guardianes 2021 de la Liga de Expansión, los Venados FC tienen preocupaciones muy serias.

En lo deportivo, no cuajan como se debiera o se espera. En lo estadístico… Cuidado, pues la multa por estar entre los tres últimos de la tabla del cociente se encuentra a la vuelta de la esquina.

Luego de perder en un partido intenso la noche del martes ante los Mineros de Zacatecas, 3-2, el director técnico de los astados, Carlos Gutiérrez Barriga, mostró su preocupación por “ese algo que ha faltado” a los Venados para rubricar los partidos. El de ayer, lo ganaban 1-0 al minuto 11 y terminaron perdiéndolo sobre el final.

Calificó la entrega de su equipo como “muy alta. Ese no es el problema. El problema es que no podemos dar ese salto de ganar dos partidos. Veníamos de un buen juego ante Tabasco ganando de visitantes. Y salimos con muchas ganas, pero al final, perdimos y otra vez no pudimos ganar dos partidos”.

Estarán en la liguilla

Aún así, el estratega consideró que el equipo tendrá para estar en la liguilla. Con 17 unidades, los Venados aparecen en la novena posición de una tabla benévola, en la que pasan los 12 primeros.

“Ya dije, este equipo va a dar satisfacciones. Quedan dos partidos y se va a luchar por alcanzar las dos victorias para tener una mejor posición en la tabla”, y agregó que seguirán trabajando y hablando de las razones por las que no se logra el objetivo de ligar triunfos en el torneo. “En esta ocasión tuvimos para el 2-0, eso hubiera sido importante, como ante Tabasco. Pero no lo hicimos y a final de cuentas nos pesó”.

Perder por tercera vez en la temporada, en la que también tienen tres triunfos (y siete empates) dejó a los ciervos en el penúltimo sitio de la tabla de cociente, arriba de Pumas Tabasco y empatados con Cancún FC. La regla impuesta al suspenderse el descenso es que los tres últimos pagan una multa.

Al día, con la sumatoria de los últimos cuatro torneos, Cancún FC y Venados tienen 1.0933 de porcentaje y Tabasco, con menos juegos, 1.0357. Correcaminos marcha delante de ellos con 1.1200 y más arriba U de G con 1.1216.

Los Venados viajarán ahora a Jalisco para enfrentarse al Tapatío el jueves 8 en el Estadio Akron.— GASPAR SILVEIRA MALAVER