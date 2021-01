En Copa Libertadores muere aficionado tras enfrentamiento

Disturbios y violación de los protocolos sanitarios fueron el saldo de la final de Copa Libertadores.

BRASIL.— En el estadio Maracaná se realizó la final de la Copa Libertadores. Pese a ser un partido con restricciones por la pandemia del Covid-19, no se cumplió como los protocolos señalados.

El mítico inmueble brasileño recibió a casi cinco mil espectadores para el duelo entre Palmeiras y Santos, pero a todos los asistentes los colocaron en la misma tribuna (la que está justo detrás de las bancas de los equipos).

En redes sociales, lo que sucedió en el estadio de Río de Janiero también fue muy comentado, ya que empezaron a circular imágenes en las que se puede observar a grandes grupos sin distanciamiento social.

Además de personas sin el cubrebocas o puesto incorrectamente, pero lo peor sin duda fue el enfrentamiento entre aficionados.

La violencia volvió a formar parte del un evento de Fútbol, pues se reportó que un aficionado del Corinthians murió luego de recibir disparos de arma de fuego previo a la final de la Copa Libertadores en la que jugó Santos y Palmeiras.

Um torcedor do Corinthians morreu, segundo a PM, após confronto com torcedores da Mancha Verde, do Palmeiras, na avenida Padre Arlindo Viera, no Sacomã, zona sul. A briga generalizada ocorreu horas antes da final da Libertadores, entre Palmeiras x Santos, no Rio. pic.twitter.com/eElYWLdHYF