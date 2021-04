En Cruz Azul no se preocupan por Concachampions

El técnico celeste ve “ganancias” en Concachampions

Para Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, no hay tragedia, no hay nada que lamentar por no ganarle al Arcahaie de Haití.

El peruano afirma que todo lo que se vivió en República Dominicana, “fue inversión pura, no sacamos el resultado, pero ponderamos más lo que ganamos en la interna”.

Agregó que para él no fue una sorpresa el nivel mostrado por el rival: “Sabíamos que teníamos a un equipo que iba a correr, que iba a meter, pero tengo que ponderar el esfuerzo de los muchachos, tuvimos ocasiones de gol, no fuimos contundentes. Seguro algunos dirán que no aprovecharon la oportunidad, pero este juego nos sirvió y mucho y el próximo martes seguramente muchos repetirán en la alineación”, explicó.

Se negó a decir que algunos de los futbolistas de la Máquina, desaprovecharon su oportunidad: “No los calificó con este juego. Uno de fuera no valora muchas cosas. No quiero profundizar en esta situación, ustedes (la prensa) no tienen que entrarse de muchas cosas que nosotros valoramos. Ojalá que en el Azteca lo resolvamos. Hoy era una aduana importante porque hay muchachos que no vienen jugando, debutamos a dos juveniles”.

La serie “la podemos resolver en el Azteca, pero todos los partidos hay que jugarlos, llámense como se llamen los rivales. Me voy con esa sensación de que jugamos en nuestra mejor expresión, pero no bastó… Analizaremos el vídeo y sobre eso sacaremos mejores conclusiones”, concluyó el entrenador cementero.