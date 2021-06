En defensa de su delantera

El “Tata” Martino pide respeto para Alan y Henry

Gerardo Martino consideró una falta de respeto que no se considere a Henry Martín y Alan Pulido como los “9” de la selección mexicana.

La reciente falta de gol, sobre todo en el empate a ceros ante Costa Rica, en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, arrojó varias críticas, ante las ausencias de Raúl Jiménez (lesión) y Javier Hernández (decisión técnica).

“Me parece una falta de respeto decir que no tenemos “9”, uno es Pulido y el otro es Martín. Después, la evaluación que ustedes (prensa) hacen de los futbolistas citados, depende exclusivamente de ustedes. Nosotros no citamos jugadores que posicionalmente jueguen en otro lugar que no sean centro delanteros, cualquiera de ellos dos lo hace en ese lugar”, defendió el entrenador.

La última vez que Henry metió gol con la camiseta del Tricolor fue el pasado 1 de octubre, sobre Guatemala. El de Alan fue en 2017, frente a Finlandia.

La baja de Raúl, quien sigue en recuperación tras la fractura de cráneo sufrida el año pasado, la no convocatoria de “Chicharito” y el bajo nivel de juego del par de delanteros hoy concentrados han incrementado la presión sobre el “Tata”.

Todo esto se ha sumado a la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori, delantero argentino de los Rayados de Monterrey.