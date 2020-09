En el regreso de la NFL, los Chiefs recibirán a 16 mil aficionados

EE.UU.— Los Chiefs inauguran la noche de este 10 de septiembre la temporada 2020 de la NFL y abrirán sus puertas a sus aficionados.

Kansas City, campeón defensor del Super Bowl, acogerá a 16 mil 46 fanáticos en las gradas del Arrowhead Stadium, para la celebración de la inauguración de la campaña.

